In fase di costituzione il circolo di Europa Verde a Cerveteri - Terzo Binario News

“Siamo un gruppo di amiche ed amici Cerveteri che hanno sempre operato a favore dell’ambiente e recentemente si sono riconosciuti nella proposta di Europa Verde.

Ci siamo quindi posti l’obiettivo di aprire un circolo territoriale per segnalare situazioni e problemi, formulare osservazioni a chi di competenza, dare risposte fattive alla collettività e dare voce a tutti coloro che si riconoscono negli ideali dell’ambientalismo e della protezione del territorio.

Nel corso degli anni, ci siamo sempre impegnati a favore dell’ambiente e abbiamo contribuito a contrastare con diversi manifestazioni le grandi operazioni che la “politica” in modo scellerato voleva propinarci.

Ad esempio: la discarica di Cupinoro, oramai chiusa da qualche anno, che ancora adesso continua a farci preoccupare. Infatti rammentiamo che quella montagna di rifiuti ha prodotto e produce una notevole quantità di percolato, da smaltire obbligatoriamente in appositi siti, quindi gestito nel rispetto dell’ambiente.

La proposta di una certa “politica” ci ha visto in prima linea anche nei confronti della situazione di Pizzo del Prete, altra zona di alto pregio naturalistico, culturale e archeologico, con resti di manufatti dell’epoca romana situati in una grande vallata che, secondo questi nefasti progetti/accordi politici, avrebbe dovuto accogliere i rifiuti di Roma, con apposito inceneritore!

Negli ultimi periodi ci siamo dedicati all’oasi di Torre Flavia, vigilando in particolare nell’area nord e contribuendo ,con diverse segnalazioni agli organi competenti, a far demolire a spese del proprietario uno stabilimento balneare abusivo situato all’ interno della palude per poter, finalmente, restituire ai cittadini integra nel suo genere questa splendida zona del litorale romano.

Attualmente, siamo preoccupati e vigili, sulla situazione creatasi a Civitavecchia per lo scellerato progetto di “gassificatore” relativo ad un eventuale “adattamento” della centrale ENEL Torrevaldaliga nord, già nostra battaglia a suo tempo contro la riconversione a carbone.

In nome di tutti questi impegni che abbiamo condiviso ci siamo quindi convinti che attraverso un circolo territoriale di Europa Verde potremo dare più forza e più voce a tutte queste battaglie e offrire un servizio alla comunità su temi quali: Ambiente, Cultura e Sociale. Ringraziamo in particolar modo Filiberto Zaratti , portavoce di Europa Verde Lazio per averci accordato la sua fiducia.

Chi volesse aderire a questa rinnovata realtà territoriale, apportando con la sua partecipazione idee ed esperienze potrà farlo rivolgendosi a Roberto Giardina

Giardi2002@libero.it – 327.2585466″.

Europa Verde