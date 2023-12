“In farmacia per i bambini”, l’Aeronautica Militare a sostegno di una casa famiglia di Palidoro • Terzo Binario News

Il CSSAM e il CTM di Vigna di Valle hanno contribuito all’iniziativa, che ha riscosso un grande successo grazie alla generosità dei clienti della Farmacia “La Rinascente” di Bracciano.

Martedì 12 dicembre, con la consegna ufficiale ad una casa famiglia dei prodotti raccolti si è conclusa ufficialmente l’iniziativa benefica In Farmacia per i Bambini 2023, organizzata dalla Fondazione Francesca Rava Onlus, dal17 al 24 novembre 2023, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dei più piccoli e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria.

Il Comandante del CTM (Centro Tecnico per la Meteorologia), Tenente Colonnello Fabrizio Ciciulla, in rappresentanza del Comandante del CSSAM (Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare), Colonnello Luigi Barbagallo, assente per motivi di lavoro, una ristretta delegazione del personale militare di Vigna di Valle ed il Presidente della Sezione ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) di Bracciano, Antonello D’Elia, si sono recati presso la Casa Famiglia Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore di Palidoro-Fiumicino per effettuare la consegna dei prodotti raccolti presso la Farmacia La Rinascente di Bracciano, alla quale la struttura era stata abbinata.

Il Tenente Colonnello Fabrizio Ciciulla nel ringraziare le Dottoresse Maria Antonietta Carrieri e Maria Francesca Stamati per l’ospitalità, ha espresso il vivo entusiasmo di tutto il personale coinvolto in questa iniziativa benefica: “Dopo i confortanti risultati dello scorso anno, dove abbiamo toccato con mano tutte le fasi di questo progetto, dalla raccolta dei prodotti in farmacia fino alla loro distribuzione in una casa famiglia, abbiamo voluto rinnovare il nostro supporto a questo lodevole progetto. Con il Colonnello Barbagallo abbiamo voluto portare qui i nostri uomini e donne, soprattutto i più giovani, che hanno dedicato energie e tempo a questo nobile fine: è importante, infatti, che le giovani leve si confrontino con tali realtà e sperimentino con mano l’arricchimento interiore e l’accrescimento dello spirito umanitario che contraddistingue da sempre il personale con le stellette. Quest’attività ci consente ancora una volta di operare concretamente a contatto con la comunità e di rinnovare il saldo legame tra i cittadini e la nostra Forza Armata che, nello spirito che la contraddistingue, si interessa con fattivo impegno, attenzione e dedizione anche ai temi socio-sanitari, a tutela della collettività e delle fasce più deboli”.

Viva soddisfazione anche da parte del personale della Farmacia: “In questo percorso di sensibilizzazione verso l’utenza ci hanno accompagnato e sostenuto i militari del Centro Storiografico e Sportivo e del Centro Tecnico per la Meteorologia dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle e i soci dell’ANMI. La loro presenza ha permesso che l’evento fosse “raccontato” alle persone che entravano in farmacia. I volontari hanno accolto con delicatezza le persone e, senza risparmiarsi, hanno illustrato il progetto e il suo fine. Vi ringraziamo per l’impegno e lo spirito umanitario con cui vi siete donati a questa iniziativa. Quest’anno il devoluto ha superato di molto quello dello scorso anno”.

In effetti, la presenza delle uniformi e il clima particolarmente cordiale ha attratto la curiosità dei clienti della farmacia, rappresentando un altro fattore di successo. Non a caso, per tutta la settimana, nei momenti di presenza di personale con le stellette, il tasso di risposta da parte dei clienti della farmacia è stato di oltre il 90%! E molto soddisfacente è stato il resoconto finale: grazie alla sensibilità e alla generosità dei clienti della Farmacia sono stati raccolti e consegnati all’istituto ben 629 prodotti per l’infanzia, per un ammontare equivalente a circa 3000 Euro, ben oltre le aspettative e più del doppio rispetto allo scorso anno.

La Farmacia La Rinascente di Bracciano è una delle circa 2.600 farmacie aderenti all’iniziativa sul territorio nazionale. Nel primo giorno dell’iniziativa, a dare man forte al personale del CSSAM di Vigna di Valle anche una rappresentanza della Sezione di Bracciano dell’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia). Agli avventori della farmacia che hanno contribuito alla raccolta è stato rilasciato un piccolo gadget griffato Aeronautica Militare.

In Farmacia per i Bambini è una grande iniziativa di volontariato e di solidarietà attraverso la quale l’Aeronautica Militare vuole dimostrare, ancora una volta, quanto generoso possa essere il suo “cuore azzurro”, specialmente quando la beneficenza è rivolta ai nostri piccoli, ai nostri figli, ai nostri nipoti, ovvero al nostro futuro. Dietro all’apparente formalità della divisa e delle stellette, le donne e gli uomini dell’Aeronautica Militare, con il loro impegno sociale ed etico, costituiscono un punto di riferimento valoriale, prima che professionale, per la collettività. Un filo rosso, quello dell’impegno sociale, che corre lungo i cento anni di storia della nostra Aeronautica Militare, durante i quali la Forza Armata ha saputo far sue parole come passione, tenacia, competenza, dedizione, grazie anche all’impiego in prima linea del proprio personale su temi socio-sanitari, a beneficio della collettività. Grazie anche al contributo dell’Aeronautica Militare, alla preziosa collaborazione di oltre 2.000 farmacie aderenti in tutta Italia ed al supporto di più di 5.000 volontari, l’iniziativa In Farmacia per i Bambini in 11 anni di attività ha raccolto oltre 1.800.000 prodotti, con un trend in notevole crescita anno dopo anno: nel solo 2022 sono stati raccolti ben 316.583 prodotti per l’infanzia, di cui hanno beneficiato 883 enti italiani e gli Ospedali pediatrici Saint Damien di Haiti, e di Chernivtsi, in Ucraina, due istituti che assistono minori in povertà sanitaria. La Fondazione Francesca Rava Onlus per questo progetto ha ricevuto per ben 7 volte il prestigioso riconoscimento Medaglia del Presidente della Repubblica.

L’Aeronautica Militare è costantemente impegnata sul territorio nazionale in molteplici attività benefiche, svolte in collaborazione con altre Organizzazioni locali e nazionali, a favore della collettività. Un esempio del continuo impegno nel sociale dell’Aeronautica Militare è l’iniziativa benefica Un dono dal cielo per AIRC, promossa in collaborazione con l’Associazione Nazionale Arma Aeronautica e che ha accompagnato le attività legate alle celebrazioni per il Centenario della Forza Armata per tutto il 2023. L’iniziativa benefica servirà a finanziare l’acquisto di sofisticate apparecchiature tecnologiche, necessarie per la ricerca delle cure contro il cancro, a favore dell’Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare (IFOM) di AIRC.

Il Comando Aeroporto di Vigna di Valle, situato sulle sponde del lago di Bracciano, nel territorio del Parco Regionale di Bracciano e Martignano, è un ente di rappresentanza dell’Aeronautica Militare composto da due anime: il Museo Storico ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza Armata. Il Centro Sportivo contribuisce alla tutela del patrimonio sportivo nazionale attraverso un’attenta ricerca dei migliori talenti e contribuendo allo sviluppo tecnico e teorico delle dinamiche sportive. Il Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle, oltre a fornire sostegno alla comunità locale attraverso molteplici iniziative e collaborazioni con istituzioni e scuole, fornisce anche supporto logistico agli Enti presenti sul sedime aeroportuale, come il SICRAL (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate e ALlarmi), un importante centro di telecomunicazioni interforze, e il C.T.M. – Centro Tecnico per la Meteorologia, che costituisce l’organo in cui è stata riconfigurata l’attività centenaria del Reparto Sperimentazioni di Meteorologia Aeronautica (Re.S.M.A.), relativa alle misurazioni atmosferiche speciali (radiazione solare, ozono, raggi UV, aerosol e torbidità atmosferica) e alla sperimentazione della strumentazione meteorologica. Il Centro, alle dirette dipendenze della 4ᵃ Brigata telecomunicazioni e Sistemi DA/AV di Borgo Piave, contribuisce al monitoraggio e all’efficienza della rete osservativa, mantenendone gli standard prestazionali previsti dalla normativa nazionale ed internazionale, cura la documentazione tecnico-logistica degli assetti di rilevazione meteorologica e continua a sperimentarne di nuovi, fornendo supporto tecnico-procedurale all’automazione delle stazioni meteo.