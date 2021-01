In dimissioni ma è positiva: si scoprono 4 casi al Padre Pio di Bracciano - Terzo Binario News

I controlli presso gli ospedali San Paolo e Padre Pio sono sempre precisi e svolti a rotazione tra il personale e i pazienti ricoverati.

È proprio effettuando controlli serrati che si possono isolare casi positivi e prevenire il dilagare del contagio.



Oggi presso l’Ospedale di Bracciano si è riscontrata una positività di una paziente ricoverata in medicina che era risultata negativa a due tamponi in entrata al reparto. Il tampone alla paziente è stato effettuato prima della sua dimissione. Si ringrazia tutto il personale e in particolare il Dott. Carbone per aver attivato immediatamente il protocollo di sicurezza e prevenzione.



Sono stati effettuati tutti i controlli con tamponi antigenici e molecolari su tutto il personale e su tutti i pazienti del reparto.

Gli operatori sanitari sono risultati tutti negativi mentre si sono riscontrate 4 positività tra i ricoverati del reparto di medicina.

Per sicurezza sono stati sospesi i ricoveri presso il reparto e i 4 pazienti sono stati isolati ed è in corso il trasferimento presso le strutture Covid.

Il dipartimento di prevenzione sta già intervenendo per quanto riguarda il contact tracing.