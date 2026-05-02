Importante vittoria dell'Ufficio Legale della Camera del Lavoro di Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo, riconosciuti ai lavoratori diritti, inquadramento corretto e differenze retributive • Terzo Binario News

Con la sentenza n. 556/2026, pubblicata il 28 aprile 2026, il Tribunale di Civitavecchia ha accolto integralmente il ricorso promosso da cinque lavoratori Iscritti alla FP CGIL e Assistiti dall Ufficio Vertenze della Camera Del Lavoro, nei confronti della società datrice , riconoscendo la fondatezza delle loro rivendicazioni.

Il giudice ha accertato il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati, nel livello 2 del CCNL FISE Assoambiente Con successivo passaggio al livello 2A dopo cinque anni di servizio (cosi come previsto dalla previsioni contrattuali) in luogo del contratto illegittimamente applicato.

La decisione assume particolare rilievo perché: conferma l’obbligo di applicazione del contratto collettivo di settore previsto dal capitolato d’appalto e dalla normativa vigente, ribadisce l’irrilevanza di contratti collettivi non coerenti con l’attività effettivamente svolta inoltre riconosce ai lavoratori condizioni economiche e normative più favorevoli, condannando la società al pagamento delle differenze retributive.

Questa pronuncia rappresenta un risultato di grande importanza per la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti e, più in generale, per tutti i dipendenti impiegati negli appalti pubblici, riaffermando il principio della corretta applicazione dei contratti collettivi di settore e della tutela della dignità del lavoro.

Grande soddisfazione per l’esito del giudizio, che restituisce ai lavoratori quanto loro dovuto e sancisce un principio di giustizia , nel mondo degli appalti.