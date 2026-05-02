Iscrizioni aperte nei nidi di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa le famiglie che dal 1° maggio al 15 maggio 2026 sarà possibile presentare istanza di nuova iscrizione ai nidi comunali cittadini per l’anno educativo 2026/2027.

La procedura, come previsto dall’avviso predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, dovrà essere effettuata esclusivamente online tramite piattaforma dedicata e con accesso mediante SPID.

Le domande potranno essere inoltrate a partire dalle ore 8 del 1° maggio e fino alle ore 23:59 del 15 maggio da parte del genitore, del tutore o dell’affidatario del minore. Nella compilazione dell’istanza dovrà essere indicata una sola preferenza tra i due nidi comunali, secondo le modalità riportate nell’avviso pubblico. Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e non saranno ritenute valide richieste trasmesse con modalità differenti da quella telematica prevista dall’Ente.

L’apertura delle iscrizioni rappresenta un passaggio importante per consentire alle famiglie di programmare con serenità il prossimo anno educativo e per garantire ai bambini l’accesso a servizi per la prima infanzia qualificati, strutturati e attenti ai bisogni educativi e relazionali dei più piccoli.

“Investire sui servizi educativi per la prima infanzia significa investire sul futuro della nostra comunità – dichiara l’Assessore all’Istruzione Stefania Tinti –. I nostri nidi comunali rappresentano presìdi fondamentali non solo dal punto di vista pedagogico, ma anche sotto il profilo sociale, perché aiutano concretamente le famiglie nella conciliazione tra vita lavorativa e cura dei figli. Invitiamo tutti gli interessati a prendere visione dell’avviso e a presentare domanda nei termini previsti.”

L’Amministrazione ricorda inoltre che nelle scorse settimane si sono svolti anche gli open day delle strutture comunali, pensati proprio per offrire ai genitori la possibilità di conoscere da vicino gli ambienti educativi, il personale e l’offerta formativa dei servizi per la prima infanzia della città.

Tutte le informazioni dettagliate, il link per la presentazione della domanda e la documentazione necessaria sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia.