Fermato dalla Polizia all'Eur con la pistola nelle mutande, arrestato ucraino 27enne • Terzo Binario News

Un controllo di routine si è trasformato in pochi istanti in un intervento dal profilo ben più delicato, culminato nell’ arresto della Polizia di Stato di un ventisettenne di origini ucraine, ora gravemente indiziato del reato di porto abusivo di armi.

È accaduto lungo viale di Val Fiorita, quando una pattuglia delle Volanti, durante un servizio di controllo del territorio, ha scorto due uomini che, vistisi “osservati”, hanno improvvisamente invertito la direzione di marcia, ingranando verso alcuni cespugli, nel chiaro tentativo di sottrarsi ad un eventuale controllo.

La scena, sebbene consumatasi nel giro di pochi istanti, non è tuttavia passata inosservata agli agenti, che li hanno raggiunti e bloccati.

Il loro evidente nervosismo ha restituito conferma di ogni sospetto quando, a seguito di un controllo più approfondito, è emerso che uno di loro nascondeva negli slip una pistola semiautomatica con caricatore privo di munizioni.

All’interno di un marsupio in suo possesso, gli agenti hanno inoltre rinvenuto un coltello a scatto, alcuni involucri di hashish e cocaina -per un peso complessivo di poco più di 3 grammi- oltre a 520 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha restituito un esito positivo sempre per lo stesso uomo, nella cui stanza da letto, occultati nei cassetti tra gli indumenti, sono stati trovati 13 proiettili, un caricatore, due coltelli, un manganello, un martelletto frangi vetro e diversi documenti, ritenuti verosimilmente compendio di furto.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.