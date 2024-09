“Il Villaggio del Mangiar Bene”, la due giorni a Santa Marinella • Terzo Binario News

Da oggi a domenica a Santa Marinella e a Santa Severa in programma “Il Villaggio del Mangiar Bene” tra incontri e degustazioni e una vetrina di aziende del settore agroalimentare di eccellenza del Lazio.

Con il contributo di Regione Lazio-Arsial, il Comune di Santa Marinella, l’associazione Cibo Futuro, la DMO Green Weekend e la comunità Slow Food “Riccio di Mare” la manifestazione mette insieme ristorazione e prodotti tipici all’insegna del cibo buono e sano.

Si apre oggi alle 17 con l’interessante incontro “Scopriamo insieme come mangiare bene” con Anna Maria Palma, cuoca, Angelo Fanton, Presidente di Cibo Futuro, Luca Muzzioli del Dipartimento Medicina Sperimentale dell’Università La Sapienza per approfondire i temi della sana nutrizione.

Partecipano all’evento molte aziende provenienti da tutto il Lazio: CO.P.A.VIT. Consorzio della patata dell’Alto Viterbese di Acquapendente (VT); AGRITURISMO BERTACCO di Paliano (FR) con pasta e dolci di grano monococco, formaggi e birra artigianale. ANTICA TENUTA GIOVANNA di Montalto di Castro (VT) con legumi, frumento, pasta, erbe e pasta grani antichi Khorasan; I FORMAGGI DI CASA LAWRENCE di Picinisco (FR) con Pecorino Picinisco dop, Marsolina PAT, Conciato di san Vittore PAT; MANFREDINI E STELLA di Gradoli (VT) con prodotti di apicoltura; OLIVICOLA DI CANINO S.A.C. di Canino (VT) con Olio EVO, cultivar Caninese; TALUCCI VALERIO di Ischia di Castro (VT) con prodotti di apicoltura; PANIFICIO PISTOLA di Allumiere (VT) con pane giallo di Allumiere e prodotti da forno, PASTICCERIA CAFFE’ SMERAGLIA di Civitavecchia (RM) con Maritozzi con la panna PAT; MASSIMO BARELLI di Roma tartufi freschi, zafferano in pistilli, bergamotto di Condofuri, pasta artigianale.

Al “Villaggio del Mangiar Bene” le eccellenze si incontrano con la ristorazione locale con speciali degustazioni. Questi i ristoranti che hanno aderito con entusiasmo e gli orari di degustazione: AGRITURISMO I CARDINALI Via dei fiori 120, Santa Marinella, marmellate, conserve, chutney. Tappa del gusto riservata ai partecipanti della gita in bici. Sabato mattina Domenica mattina al Villaggio; LUCA ASTORI Micologica ENM n. 2759, Santa Marinella Domenica ore 16 al Villaggio, CASEIFICIO CANINESE Piazza Civitavecchia 1, Santa Marinella, assaggi di ricotta e formaggi, porchetta e prosciutto toscano e umbro tagliato a mano. Sabato e Domenica presso il punto vendita negli orari di apertura; RISTORANTE AL PORTICCIOLO Porto turistico di Santa Marinella, Alici fritte riservato ai partecipanti dell’incontro del 27 settembre ore 18.30 al ristorante; RISTORANTE LA PIAZZETTA

Piazza Trieste 13, Santa Marinella, pappardelle di grano antico Khorasan alla zucca e ai ferlenghi. Sabato ore 11-12 e 17.30-19 al ristorante; BORGHETTO BISTROT Via Antonio Fratti 2, Santa Marinella, assaggi di piadine molto speciali, Sabato ore 11-12 e 17.30-19 al ristorante; PIZZERIA FIOR DI FARINA Via della libertà 5, Santa Marinella, pizze diverse con impasti di grani antichi. Sabato e Domenica ore 17.30-19 in pizzeria; RISTORANTE LA CARRETTA Via Arno 4, Santa Severa, tappa del gusto riservata ai partecipanti della gita in bici. Domenica ore 10-11.30 al ristorante; RISTORANTE TAVOLA CALDA da Giordano e Valentina, Strada statale per Tolfa km 0.700 snc presso Centro Marina di Tolfa, alici fritte e Malvasia, tappa del gusto riservata ai partecipanti della gita in bici. Domenica ore 10-11.30 al ristorante; LE MERAVIGLIE DELLA TERRA Via Aurelia, 274a, Santa Marinella, frutta e verdura del territorio Esposizione, vendita e degustazione. Sabato e Domenica mattina al Villaggio.

Attesi per le degustazioni gratuite moltissimi visitatori (prenotazioni obbligatorie gratuite al link: https://www.eventbrite.it/e/ il-villaggio-del-mangiar-bene- tickets-1025077393077 ).