Futsal: per il Santa Severa prima in casa, Civitavecchia a Boccea • Terzo Binario News

Seconda di campionato per le compagini di C1 di calcio a 5, che all’esordio nel girone B non è che abbiano brillato, anzi.

Per il Santa Severa Futsal c’è l’esordio casalingo (anche se non proprio nella cittadina balneare) visto che sul sintetico dell’Uliveto arriva la Cccp 1987. Il Civitavecchia invece sarà impegnato nella prima trasferta stagionale sull’erba artificiale di Boccea, ospite del Bracelli. Entrambe le gare avranno inizio alle 15.

I neroverdi hanno allestito la squadra per giocare in C2 pi è arrivato il ripescaggio che ha sparigliato le carte. In realtà qualche giocatore è arrivato, qualcuno è tornato – come Alessio Donati – e il quintetto, al netto di qualche cessione, si è rinnovato abbastanza.

Ora tocca a mister David Delluniversità assemblare gli elementi per arrivare all’obiettivo finale ovvero la permanenza in categoria. Nella prima uscita a Casalotti, è arrivato un 6-3 in favore della Verdesativa ma iniziare in trasferta rappresenta spesso un problema. Di positivo ci sono le tre reti messe a segno dallo stesso Donati, Carlo Alberto De Paolis e Alessandro Paolucci segno che dal punto di vista offensivo le soluzioni ci sono. Oggi la possibilità di conquistare i primi punti, al cospetto di un avversario che alla prima uscita interna ha pareggiato 4-4 contro il Santos.

Sul fronte rossoblù, metabolizzato un pari per 3-3 inaspettato – visto il vantaggio per 3-1 – contro la Lidense, gli uomini di Vincenzo Di Gabriele è tempo di andare alla conquista del bottino pieno nella trasferta contro il Bracelli. La formazione di Boccea ha perso la prima sfida stagionale nella tana della Vigor Perconti per 5-3 ma viste le ambizioni espresse pubblicamente da Borgata Aurelia, supportate da acquisti super come quello di Jacopo Santomassimo e Diego López con quest’ultimo ormai prossimo al ritorno in campo dopo l’operazione. Matteo Proietti sabato si è messo in luce con azioni pericolose anche se i tre gol civitavecchiesi sono stati tutti segnati da Simone Mondelli.