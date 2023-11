Il vento spazza Roma, gli alberi cadono come birilli e uccidono un'anziana a Monteverde • Terzo Binario News

Circa 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco, all’Alessandrino ferita una donna

Alberi, rami e pali caduti o pericolanti, dalle 8.30 squadre dei vigili del fuoco di Roma sono al lavoro per i danni causati dalle forti raffiche di vento che si sono abbattute in città: 200 le richieste di intervento giunte alla sala operativa del Comando.

Nel quartiere Monteverde, in via Olimpia, un’anziana donna è deceduta a seguito del cedimento in strada di un albero.

In prossimità del civico 50 la Sala Operativa ha inviato la squadra di Ostiense (7/A) con in supporto la gru (AG/10), il carro sollevamenti più il capo turno provinciale per soccorrere un’anziana di circa 80 anni risultata poi deceduta perché schiacciata sotto il peso di un albero caduto. I

n via cautelativa è stato interdetto al transito pedonale per circa metri 150 su entrambi i lati di via di Donna Olimpia per le verifiche di tutti gli alberi presenti.

Inoltre la squadra territoriale del Tuscolano (12/A) è intervenuta in via del Pergolato (zona Alessandrino) per dei rami caduti che hanno ferito una donna che passeggiava sul marciapiede.

Infine la squadra territoriale dell’Eur (11/A) in viale Don Pasquino Borghi n. 312 (zona Mostacciano) è intervenuta per un albero caduto su una bancarella.

Ferita una donna in modo lieve che si trovava in prossimità del banco con la stessa che veniva trasportata dal 118 al policlino Gemelli.