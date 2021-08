Civitavecchia Futsal ammessa in C1: si aspetta l'ufficialità - Terzo Binario News

Intanto Di Maio rinuncia alla panchina, gli subentra Tangini

Quasi sicuramente sarà C1 per il nuovo Civitavecchia Futsal Academy (più comunemente detto Civitavecchia Futsal). L’ufficialità si avrà il 24 agosto, quando dalla Divisione Calcio a 5 del Comitato Regionale della Lega Dilettanti uscirà l’elenco delle compagini ammesse al massimo campionato laziale di futsal. Ma la domanda presentata dal sodalizio nerazzurro – ora composto anche dalla società di Borgata Aurelia, che ha restituito il titolo di C2 – dovrebbe andare a buon fine. Dunque ci sarà una società in meno sulla carta, ma un consorzio sportivo più solido, che punta forte anche sul settore giovanile.

Però non è l’unica novità legata alle compagini di Borgata Aurelia. Infatti l’allenatore designato a guidare la prima squadra, ovvero Umberto Di Maio, ha dovuto rinunciare all’incarico per cause di forza maggiore. «Volevo ringraziare chi ha posto fiducia in me, indicandomi come allenatore di questo gruppo di giocatori molto forte.

Per motivi extrasportivi ho assunto la decisione di rinunciare, sapendo di non poter dare il 100%. Meglio lasciare a un mister che possa garantire il massimo impegno. Per quest’anno mi dedicherò alla famiglia, che da ottobre sarà ancora più numerosa con l’arrivo di un bimbo. Ci rivedremo presto» le parole di Di Maio affidate ai social. Dunque sarà Simone Tangini, che fino all’ultimo incontro ufficiale ha guidato il Civitavecchia in C1, a guidare anche la nuova formazione “trasversale”.

«Umberto al momento è preso da questioni personali – precisa il presidente dell’Academy Elso De Fazi – e la squadra è stata affidata a Tangini. Di Maio prenderà una fra la Juniores o l’Under 21. L’altro tecnico della giovanile sarà David Dell’Università». Quanto alla rosa, Nico Bertini smette mentre Simone Petito e Patrizio Maggi scendono in C2 al Santa Severa. Lunedì raduno all’Ivan Lottatori.