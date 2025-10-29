Il Tolfa si riscatta in Coppa: 4-0 al Grifone • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – Se in campionato il Tolfa sta passando proprio un momentaccio, in Coppa Italia Promozione è arrivato il riscatto. I collinari infatti hanno superato allo Scoponi per 4-0 il Grifone Calcio nell’andata degli ottavi di finale della competizione infrasettimanale.

Da ricordare che i gol in trasferta, in questa fase della competizione infrasettimanale, valgono doppio in caso di pareggio: questo significa che con il risultato ottenuto alla Pacifica i collinari hanno messo un piede e mezzo nei quarti di finale.

La formazione messa in campo da mister Michele Micheli è quella titolare, tranne il solo Damiano Pasquini, assente per lavoro. Dunque De Clementi in porta, difesa a quattro con Salvato, Colace, Di Cicco e Ficorella; in mezzo capitan Bevilacqua, Nuti e Gaudenzi, davanti Manuel Vittorini, Converso e il centravanti neoarrivato Bernardini.

I tolfetani hanno voglia di riscatto e lo dimostrano subito. Al 6’ è già 1-0 con un’azione identica a un’altra messa in pratica poco prima. Gaudenzi arriva sul fondo, mette palla dietro, non arriva nessuno nell’immediato poi ci pensa Manuel Vittorini a segnare. La prima frazione di gioco è tutta appannaggio dei padroni di casa che potrebbero anche raddoppiare. Ad inizio ripresa il Grifone prova a trovare un prezioso gol in trasferta ma la difesa biancorossa assorbe l’urto e al 19’ la difesa del Portuense si fa sorprendere arriva Gaudenzi che infilata il punto del 2-0. Da quel momento in poi non c’è più storia nella partita e diventa un monologo tolfetano mentre gli errori nella retroguardia ospite si susseguono. Infatti una palla corta fra portiere e difensore manda a nozze (e in gol) per la seconda volta Manuel Vittorini che salta l’estremo difensore e insacca. Il punto del 4-0 lo firma Converso, lanciato a rete in un ribaltamento di fronte e segna appoggiando comodamente in rete.

Se la Coppa sta rappresentando un’oasi felice per il Tolfa, lo stesso non può dirsi per il campionato. I biancorossi dopo aver vinto nella prima giornata, non sono più riusciti a ripetersi ottenendo la miseria di 2 punti in cinque gare. E infatti la classifica è ben al di sotto delle attese, visto che i con 5 punti sono terzultimi con Capranica e Urbetevere, sopra soltanto il Fonte Meravigliosa a 3 e il fanalino di coda Pescia Romana a 2.