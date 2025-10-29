Futsal Civitavecchia lanciata: 4-1 al Castel Fontana • Terzo Binario News

È partita con una sconfitta ma ora pare proprio che la Futsal Civitavecchia abbia ingranato nel girone E di serie B. I nerazzurri infatti hanno ottenuto il primo successo interno battendo per 4-1 il quotato Real Castel Fontana e ottenendo così il primo posto in classifica condiviso con lo stesso Castel Fontana, Villaspeciosa (che ha battuto i civitavecchiesi all’esordio) e Aranova.

Contro il quintetto di Genzano, la formazione di Vincenzo Di Gabriele si è imposta non solo nel risultato ma anche nel gioco: infatti specie nella ripresa, quando son arrivate le quattro reti, la compagine di casa è stata sempre in controllo delle operazioni.

E allora ecco che c’è il solito Federico Di Eugenio a orchestrare, stavolta per capitan Jacopo Santomassimo; questi si accorge della corsa di Manuel Morra (al rientro da un infortunio), che non si fa pregare e regala ai suoi il punto del vantaggio. Lo stesso Di Eugenio griffa il gol del raddoppio con un diagonale di sinistro salvo colpire, poco dopo, la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione. E quando gli attaccanti mancano il bersaglio, ecco Simone Schiavi che interviene a bloccare gli attacchi ospiti. Poi tocca al capitano esultare, sempre su assist di Di Eugenio, che insacca con destrezza la rete del 3-0. Però il Castel Fontana non resta a guardare: dapprima accorcia le distanze con Agazio Riitano e subito dopo viene colto un palo. A scrivere la parola fine sull’incontro è stato il 4-1 firmato ancora da di Di Eugenio, che in stile periscopio indirizza di testa un lancio lungo di mani di Schiavi approfittando della porta lasciata sguarnita dal portiere di movimento.

Il secondo successo consecutivo dà slancio ai nerazzurri, che stanno mettendo in cascina punti utili per la corsa alla salvezza anche andando a battere compagini blasonate e la posizione di classifica attuale sicuramente rende il lavoro settimanale molto sereno. «Avevamo preparato la gara come è andata – commenta mister Vincenzo Di Gabriele – sono stati bravissimi i ragazzi a interpretarla al meglio. Complimenti a loro perché è una vittoria che vale doppio». Lucido nell’analisi capitan Jacopo Santomassimo: «La partita è stata equilibrata, come dimostra lo 0-0 del primo tempo. Alla lunga siamo venuti fuori ed era importante vincere. La mia prova? Interessano i tre punti e niente altro. Sabato ci attende un’altra gara difficile perché i valori del girone E sono omogenei ». E appunto sabato trasferta in casa della Mirafin, che in classifica ha ottenuto solo un punto.