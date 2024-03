Il Tolfa passa a Castel Sant'Elia, il Santa Marinella supera il Fregene • Terzo Binario News

Successi per Tolfa e Santa Marinella nella nona di ritorno del girone A di Promozione.

I collinari hanno espugnato il comunale Darida di Castel Sant’Elia per 1-0 mentre i rossoblù hanno avuto la meglio sul Fregene Maccarese per 2-1 nel confronto dello stadio Fronti.

Con i successi conquistati dalla capolista Sorianese a Canale e dell’Urbetevere a Tarquinia, la vetta della classifica è rimasta invariata con l’undici cimino in testa con 55 punti, una lunghezza sotto la compagine romana mentre i biancorossi di punti ne hanno 51.

Staccato di tre punti il Palocco, sconfitto – a sorpresa – fra le mura amiche dalla Polisportiva Ostiense. Il Santa Marinella infine è quinto con 47 punti.

Tornando alle sfide di ieri, la compagine di Roberto Macaluso ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo. La squadra falisca è sì ultima in classica ma ha cambiato molto rispetto alla partita di andata che allo Scoponi finì 5-0. Infatti ieri non è stata tanto semplice per Marco Roccisano e compagni che hanno avuto la meglio grazie a una rete del difensore Gianluigi Salvato segnata al 36’ della ripresa.

Movimentata la sfida di via delle Colonie che ha visto tornare al successo gli uomini di Emiliano Cafarelli (in tribuna per squalifica) dopo un periodo di appannamento. Il vantaggio santamarinellese porta la firma di Andrea Gianotti al 39′ del primo tempo. Il pareggio del Fregene Maccarese arriva al 1esimo° della ripresa per merito di Luca Cifarelli che trasforma un calcio di rigore. E sempre un tiro dal dischetto decide la sfida: in questo caso è Gabriele Martinelli a tramutare in rete la conclusione, al terzo minuto di recupero.

«La partita del Santa Marinella non è stata troppo brillante – commenta l’allenatore rossoblù – anche se sono soddisfatto del primo tempo, buono come intensità e movimenti. Loro presentano elementi validi che hanno tenuto bene il campo. Ni siamo stati poco incisivi nello sfruttare i lor errori difensivi ma nel secondo troppo i miei hanno giocato sotto ritmo e allungandosi. Arrivato subito il gol loro su rigore dubbio ma la ripartenza non è stata gestita bene in difesa. Di positivo c’è la vittoria ovviamente ma sottolineo l’importanza dei cambi perché chi è subentrato ha dato il suo apporto».

Nel prossimo turno, il Tolfa ospita il Cerveteri mentre il Santa Marinella farà visita al Borgo Palidoro.