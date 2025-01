Il Tolfa agguanta il pari a Pianoscarano all'ultimo respiro: 1-1 • Terzo Binario News

Un punto preso per i capelli quello che il Tolfa ha portato via da Viterbo nella sfida al Pianoscarano terminata 1-1. Al gol segnato dai viterbesi da Valerio Cesarini all’11’ ha risposto dal dischetto Edoardo Fagioli al 94’. Dopodiché l’arbitro Alessio Paci di Roma 1, la cui direzione è stata apprezzata sul fronte collinare, ha fischiato tre volte mandando tutti sotto la doccia.

Questa l’estrema sintesi della partita giocata all’Oliviero Bruni, mentre quello della classifica è forse l’aspetto più interessante. Al netto di un Santa Marinella che si fa sempre più imprendibile (+7 sull’Ostiantica secondo), la sconfitta dell’undici del Lido nella tana della Duepigrecoroma consente un accorciamento di distanze interessante perché lo stesso è rimasto a 35, il Grifone Gialloverde è salito a 33 ( grazie al pari per 1-1 di Montalto contro il Pescia Romana) e i biancorossi sono ora a quota 32. Ma dopo il derby Mare-Monte di domenica prossima allo stadio Fronti con il Santa Marinella, mercoledì 5 febbraio c’è il recupero allo Scoponi contro il Rodolfo Morandi: dunque un’occasione per avvicinarsi ancor di più alla zona play-off.

Tornando alla sfida di Viterbo, mister Roberto Macaluso parla apertamente di punto guadagnato, vista come si era messa la partita all’inizio e al netto di alcune situazioni che non erano favorevoli ai suoi: «La premessa di una partita che il Tolfa non ha giocato bene va fatta – inizia l’allenatore – e specie dopo aver subito un gol evitabile dopo appena 10’. A questo va aggiunto che ci siamo presentati all’appuntamento viterbese senza diversi titolari come Gianluca Nuti, Paolo Santi, Damiano Pasquini e Giovani Magloire, ai quali va aggiunto l’infortunio di Alessio Galletti. Ma rimane la prestazione sottotono, nella quale poi il Pianoscarano non ha fatto più niente. Rispetto al solito però neanche noi siamo stati troppo pericolosi. Nella ripresa ho visto un leggero miglioramento anche senza che il gol sia arrivato. Poco prima del rigore (fischiato per un fallo su Gabriele Martinelli, ndc) c’è stato un episodio simile non ravvisato ma la direzione di gara mi è piaciuta. Alla fine però il risultato lo ritengo giusto». Poi l’analisi sui singoli e sul terreno: «Nella ripresa ho tentato l’esperimento delle due punte pesanti ma forse è un’ipotesi da rivedere. Sono andati bene Sanuele Pangi, lo stesso Martinelli e capitan Marco Roccisano con il campo in terra che è risultato un fattore insieme al vento perché non ci ha consentito di sviluppare le nostre trame solite» la conclusione di Macaluso.