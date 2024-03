Il Tolfa a caccia della vetta ospita domani il Duepigrecoroma • Terzo Binario News

Al Tolfa si presenta una nuova occasione per rimettersi in marcia per la vetta. Domani alle 15 i biancorossi ospitano allo Scoponi la Duepigrecoroma per l’ottava giornata di ritorno del girone A di Promozione mentre il Santa Marinella osserva il turno di riposo.

La situazione attuale vede, fra calendario e classifica, la capolista Urbetevere a quota 50 punti, attendere l’arrivo del Palocco – terzo a pari punti con i collinari a quota 47 – mentre la Sorianese, seconda a 49, affronta in casa l’Ostiantica.

Uno scontro diretto e una sfida niente affatto scontata possono giocare a favore degli uomini di Roberto Macaluso, a patto però di non scivolare come accaduto domenica scorsa a Tarquinia.

Non solo: la Sorianese è reduce dai calci di rigore contro l’Ottavia che l’hanno estromessa dalla corsa alla Coppa Italia e quando il Tolfa scenderà in campo conoscerà il risultato delle altre tre: un piccolo vantaggio da saper sfruttare però concentrandosi sulla Duepigrecoroma che versa in una condizione di classifica pessima (terzultimo posto, primo utile per i play-out, con 20 punti ed quattro lunghezze sopra il Canale) il che la rende affamata di punti. I valori di campo sono diverso ma capitan Marco Roccisano e compagni dovranno evidenziarla. «Ma basta guardare i risultati altrui – commenta mister Macaluso – è bene concentrarci su di noi, su quello che va fatto in campo per portare a casa il successo. Domenica alle 17 guarderemo la classifica, immaginarla prima è inutile se non proprio deleterio». Settimana di allenamenti e confronti alla Pacifica: «Come situazione, siamo nella stessa condizione della settimana scorsa. Partirà in panchina Gianluca Nuti mentre Damiano Pasquini aspetta il sì del medico per poter riprendere a correre. Matteo Piano sconta la seconda delle quattro giornate di squalifica il che riduce i numeri durante l’allenamento. È un periodo di fatica, in cui diventa problematico allenarsi anche quando piove. Tuttavia ricordo che la forza del Tolfa è e resta il collettivo. In questo senso il confronto avuto in settimana è servito a ripartire. Da parte di tutti c’è la voglia di riprendere il cammino e, parlandoci davanti a una pizza, ci siamo parlati serenamente. Un’analisi analisi lucida che ha compattato il mondo-Tolfa». Per quanto attiene domenica, l’avversario è di quelli che sputeranno sangue pur di uscire dal campo con qualcosa in tasca: «Mi sono arrivate informazioni secondo cui la Duepigrecoroma ci aspetterà sulla propria metà campo. È giusto , ognuno cerca di vincere a modo suo. Noi siamo a caccia di fortuna, magari segnando presto e gestendo il vantaggio. Sono straconvinto che, al netto dell’obiettivo stagionale raggiunto mesi fa, possiamo dire la nostra per la vetta, basta volerlo», la chiosa finale di Macaluso.

A dirigere l’incontro è stato chiamato Andrea Panichelli di Viterbo, assistito da Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia e Francesco Calderone di Roma 2.