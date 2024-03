Il derby dice ancora Santa Severa, Civitavecchia inguaiato: 1-2 • Terzo Binario News

Il Santa Severa Futsal fa due su due nei derby. All’Ivan Lottatori infatti a vincere contro il Civitavecchia Futsal sono stati i neroverdi per 2-1 così come all’andata al PalaDeAngelis prevalsero loro, in quell’occasione per 4-3.

Sconfitta pesante per i nerazzurri, precipitati in zona play-out. Ma al di là dell’insuccesso, le possibilità di cavarsi fuori dal precipizio sono piuttosto ampie. I santaseverini invece sono diventati penultimi, avendo scavalcato la Virtus Anguillara e in attesa di recuperare lo scontro diretto proprio contro gli anguillarini.

Questo il punto sintetico dell’ottava giornata di ritorno del girone A di futsal, nella quale è apparso anche un po’ inatteso il passo falso interno dei nerazzurri che evidentemente non stanno attraversando un momento di forma.

Sul sintetico di Borgata Aurelia si è assistito a un primo bloccato, dove a prevalere è stata la tattica. Poco prima del riposo si metà gara il sussulto neroverde con il gol del vantaggio messo a segno da dal fischio conclusivo i santaseverini si portano in vantaggio con Fabrizio Cavedal. Nella ripresa, la compagine di Umberto Di Maio rinuncia al gioco di rimessa che più le si addice e inizia a comandare il gioco mantenendo il possesso del pallone, solo che quello è il piano di gioco confacente ai santaseverini. Anzi, spesso è il portiere nerazzurro (ed ex neroverde) Lorenzo Appetecchi a dire di no al raddoppio ospite. Su punizione è Simone Mondelli che trova il punto dell’1-1. A quel punto i padroni di casa hanno tentato il tutto per tutto, assediando la difesa per l’arrembaggio finale. Invece un errore in fase di appoggio manda dritto dritto Manuel Morra a segnare la rete che vale successo e tre punti di platino per la classifica asfittica del Santa Severa.

«Sconfitta meritata – dice senza mezzi termini l’allenatore del Civitavecchia Umberto Di Maio – perché non si vince tirando poco verso il portiere avversario. In più, non siamo stati capaci di scardinare la loro difesa, sapendo che in una situazione a loro favorevole avrebbero giocato stringendo al massimo le maglie».

Come accennato, il prossimo turno può essere nettamente a favore del Civitavecchia, se saprà giocarsi al meglio le proprie carte. Intanto dovrà vincere nella tana del Santos, terzultimo e distante sette lunghezze dai nerazzurri. Poi il Gap, avanti tre punti rispetto alla compagine locale, osserva la giornata di riposo quindi è potenzialmente agganciabile. Aggiungendo il fatto che con 8 punti di distacco dall’avversaria da affrontare lo spareggio non si disputerebbe, ecco che quella di domani diventa una sfida da vincere a tutti i costi. Discorso simile per il Santa Severa, che può sfruttare l’entusiasmo generato dal derby vinto. Solo che l’avversario è la Canottieri Lazio che sotto di lei sente la pressione de La Pisana, distante due lunghezze. Però si gioca all’Uliveto dalle 15, aspetto questo non da trascurare. Successo invece per l’under 21 del Civitavecchia nel derby giovanile: finale di 3-2 dei nerazzurri sul Santa Severa.