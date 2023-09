Il successo del casual gaming • Terzo Binario News

Nella generale crescita del mercato dei videogiochi, diventati ormai un supporto di utilizzo quotidiano per un numero enorme di persone, un ruolo fondamentale è svolto da un genere specifico: il casual gaming.

Nonostante lo sviluppo del videogaming sportivo, con tornei di videogiochi che spaziano dalle fiere ai contesti olimpici, e del videogioco narrativo, capace di ispirare adattamenti per film, fumetti e serie tv, il semplice casual gaming continua ancora oggi a rappresentare un’importantissima risorsa e, per molti, addirittura la principale forma di videogioco: percentuali altissime di videogiocatori si dichiarano tali grazie a titoli semplici, accessibili in ogni momento e caratterizzati da partite brevi e con regole estremamente intuitive da padroneggiare.

Rispetto a titoli sensibilmente più complessi e coinvolgenti, qual è il vantaggio del casual gaming? Per quale motivo, nonostante l’evoluzione di trame e grafiche, ancora oggi molti videogiocatori preferiscono dedicare pochi minuti a un semplice titolo casual?

Uno dei motivi è l’enorme accessibilità dei titoli. Il successo del casual gaming è legato a doppio filo al mobile gaming, che va tenuto ben distinto da quello del videogaming su console portatili: queste, dal Game Boy alla più recente Steam Deck , offrono un’esperienza videoludica tradizionale da sfruttare in piena mobilità.

Il punto è che l’esperienza di utilizzo di determinati titoli non è la stessa tra console fissa o portatile: basti pensare all’audio, per il quale è necessario l’utilizzo di auricolari, o allo schermo di dimensioni ridotte.

Il mobile gaming, invece, propone tendenzialmente titoli casual per i quali audio e schermo non rappresentano limiti: spesso, anzi, l’audio risulta una componente totalmente accessoria, così come uno schermo piccolo non disturba in caso di grafiche non particolarmente elaborate. I titoli casual, insomma, risultano molto più adatti al mobile gaming rispetto ad altri.

Altro elemento fondamentale nel successo del casual gaming è l’intuitività di utilizzo dei titoli. I giochi casual sono caratterizzati da regole semplici e veloci da apprendere, che in brevissimo tempo permettono di padroneggiare il gioco in maniera gratificante. Pensiamo ai più classici giochi da casinò: poche regole e molto chiare, e in breve si è pronti a mettersi alla prova. Del resto, i giochi del casinò online brillano proprio per l’estrema intuitività di utilizzo: quello che in altri casi potrebbe essere un gameplay ripetitivo è in questo caso un pregio, perché permette di prendere familiarità in brevissimo tempo con uno qualsiasi dei classici del settore. Ogni titolo di genere casual si distingue per regole essenziali: in Pac-Man, in fin dei conti, bisogna semplicemente mangiare tutti i pallini evitando di essere mangiati, e Tetris è basato sull’incastrare delle figure di forme diverse.

Altra caratteristica di successo del casual gaming è indubbiamente rappresentata dalla velocità delle partite. Oltre agli esempi già citati, è possibile pensare a centinaia di altri casi nei quali una partita su un gioco casual si risolve nel volgere di pochi minuti. Si tratta ovviamente di una scelta: partite veloci permettono di giocarne un numero elevato in poco tempo, accumulando esperienza e sempre più familiarità e, in definitiva, aumentando la gratificazione derivante dal gioco. Inoltre, una breve durata delle partite è un vantaggio enorme in molti contesti nei quali un videogioco rappresenta un semplice passatempo durante un momento morto: un’attesa in coda o lo spostamento su un mezzo pubblico, per esempio, sono casi tipici nei quali una partita a un titolo casual è tendenzialmente preferita.

Sicuramente anche altri fenomeni hanno contribuito al successo dei videogiochi casual, come per esempio l’enorme diffusione degli smartphone: una contingenza che, stanti le caratteristiche del genere videoludico e del dispositivo cellulare, per molti videogiocatori ha reso quest’ultimo una vera e propria console. In ogni caso, è evidente come alla base delle fortune del casual gaming si trovino prima di tutto le sue caratteristiche di accessibilità, intuitività e rapidità di utilizzo, senza le quali difficilmente avrebbe potuto imporsi come uno dei generi videoludici di maggior successo.