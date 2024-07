Il servizio antiborseggio della Polizia nelle stazioni metro di Roma • Terzo Binario News

È stato effettuato, dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Roma, uno specifico servizio antiborseggio in tutte le stazioni metro del centro. I controlli hanno visto impegnati agenti in borghese della Squadra Mobile e del Commissariato Viminale, insieme ad operatori dell’Upgsp, con le unità cinofile, del Reparto Prevenzione Crimine e con la collaborazione del personale ATAC.

Presso la stazione Termini, invece, i controlli sono stati realizzati dagli agenti della Polfer. I servizi, che hanno interessato le fermate metro: Termini, Repubblica, Barberini e Flaminio, sono diretti ad innalzare la percezione di sicurezza dei numerosissimi cittadini e turisti che ogni giorno affollano la metropolitana, e contrastare con arresti e denunce gli odiosi reati predatori che si verificano nei convogli e all’uscita delle metro.

All’esito del servizio sono state identificate 96 persone di cui 35 soggetti stranieri e controllati 31 veicoli. I controlli dedicati verranno intensificati anche in vista dell’imminente Giubileo, per consentire ai numerosi fedeli di viaggiare in sicurezza.