Il Santa Marinella non fa scherzi: 3-1 a Civita Castellana • Terzo Binario News

Il Santa Marinella evita scherzi e dopo tre giornate senza vittorie torna al successo a Civita Castellana. Nell’anticipo del sabato per la quarta di ritorno del girone A di Promozione, i rossoblù hanno superato per 3-1 la Jfc ed evitato così che le concorrenti potessero avvicinarsi.

Nonostante le assenze patite sul fronte santamarinellese, a fare la differenza è stata la prestazione di Simone Trincia che alla fine ha realizzato una doppietta con primo gol al 37esimo del primo tempo e il raddoppio al nono della ripresa. Il punto del 3-0 è stato siglato da Samuele Cerroni mentre per i civitonici al 22esimo della ripresa è arrivata la marcatura di Tiziano Salvatori.

E parole del tecnico Daniele Fracassa: «È stata una vittoria importante, una prova superlativa dove i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. Nonostante le tantissime assenze chi è andato in campo ha onorato la maglia. Si è ottenuta una vittoria di spessore, da squadra, che ci consolida la prima posizione. Non era assolutamente semplice e questo ci dà coraggio e morale. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi e un encomio a Roberto Butuc, un giovane che ha esordito dal primo minuto giocando a centrocampo ed è stato veramente bravo, dimostrando di essere all’altezza di poter far parte di una rosa competitiva come la nostra. Io e la squadra dedichiamo questa vittoria al nostro bomber Peppe Tabarini presente sugli spalti ed è stato un piacere rivederlo».

Si accennava alla classifica: con il successo in terra flaminia, il Santa Marinella mantiene i due punti di vantaggio sul Grifone (47 punti contro 45) reduce dal 4-0 sulla Duepigrecoroma, quattro sull’Ostiantica (2-0 sul Palocco) e cinque sul Tolfa, che ha battuto 3-1 l’Atletico Capranica.