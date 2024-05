‘Il Quartiere siamo noi’, iniziativa di sabato al teatro San Raffaele al Trullo • Terzo Binario News

“La prevenzione è un motore che ha sempre bisogno di carburante, e l’adesione della Asl Roma 3 a molti degli eventi organizzati sul nostro vasto territorio rappresenta il modo migliore per mantenerlo acceso” dice Francesca Milito, direttrice generale della Asl Roma 3

Prevenzione e inclusione: questi i temi al centro di ‘Il Quartiere siamo noi’, iniziativa che si svolgerà sabato 25 maggio, dalle 10 alle 16 al Teatro San Raffaele al Trullo, e che viene organizzata grazie alla sinergia di più attori: l’associazione Pittori Anonimi Trullo, la Compagnia Teatrale “Il Cilindro”, La Vita è bella sempre APS, il Comitato di Quartiere “La Muratella” e con il patrocinio dell’ASL Roma 3 e del Municipio XI.

“La prevenzione è un motore che ha sempre bisogno di carburante, e l’adesione della Asl Roma 3 a molti degli eventi organizzati sul nostro vasto territorio rappresenta il modo migliore per mantenerlo acceso. Abbiamo voluto offrire il patrocinio e la nostra disponibilità a un’iniziativa che si svolge all’interno del Teatro San Raffaele, struttura simbolo nel quartiere Trullo, in una giornata di festa e socialità in cui viene sottolineata l’importanza della tutela della nostra salute e soprattutto viene spiegato come difenderla attraverso la prevenzione”, commenta Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

“I residenti nella Asl Roma 3 potranno infatti prendere appuntamento per effettuare screening oncologici e chiedere le provette per lo screening al colon – spiega Maria Rita Noviello, direttore della UOSD Screening, Promozione della Salute, Stili di Vita Asl Roma 3 – Avere cura delle persone vuol dire occuparsi del loro stato di salute in ogni momento e non solo quando soffrono o sono affetti da una patologia specifica. Ecco perché offriamo a tutti i nostri concittadini gli strumenti, i modi e i tempi di metterci nelle condizioni di avere cura di loro attraverso la profilassi. L’auspicio è che in tanti raccolgano il messaggio, perché lo screening ci permette di mantenere le persone sane il più a lungo possibile. L’obiettivo della Asl Roma 3 è proprio quello di aumentare la partecipazione ai controlli raccomandati, che coincide statisticamente anche con una riduzione importante dei decessi”.

Molti i volontari delle associazioni che saranno presenti all’evento di sabato prossimo al Trullo. Tra queste Salute Donna Lazio: “Nel corso della giornata saranno effettuate gratuitamente visite senologiche, visita pavimento pelvico, consulenze nutrizionali – aggiunge Maria Grazia Di Ascenzo, responsabile Salute Donna Lazio – proseguiamo così la nostra campagna gratuita di prevenzione delle malattie oncologiche, di promozione dell’educazione alla salute e ai coretti stili di vita”.

Nel corso della giornata sarà possibile anche donare il sangue, il personale medico presente spiegherà come effettuare un massaggio cardiaco o manovre di disostruzione. Il tema dell’igiene di adulti e bambini sarà al centro di un dibattito con igienisti, odontoiatri e personale Aso. E infine le associazioni di quartiere saranno presenti per illustrare progetti di inclusione solidale, per esporre opere handmade del centro di aggregazione. Previste anche l’animazione per i bambini e la presenza di una band musicale.