Il progetto “Time To Change” di Banca Generali Private a Trevignano Romano • Terzo Binario News

“Un nuovo, grande successo per il progetto “Time To Change” che Banca Generali Private ha portato a Trevignano Romano attraverso la proiezione del docufilm d’autore trasmesso ieri al Cinema Palma, come chiusura del Photofest “Immagini sul Lago”, in un evento che ha visto anche la Premiazione del concorso fotografico Acqua, Salute e Sostenibilità.

La pellicola, interpretata dall’attrice Rocìo Muños Morales, e presentata in anteprima nel 2023 al Festival del Cinema di Venezia è stata proiettata nella sala del Cinema Palma alla presenza di oltre 130 persone.

Il docufilm fa parte del progetto BG4SDG’S – Time to Change, con cui Banca Generali si è posta l’obiettivo di sensibilizzare sui Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e di evidenziare le criticità di determinati target ambientali.

Realizzato dall’istituto del Leone, prodotto da Cannizzo Produzioni per la regia di Emanuele Imbucci, il docufilm racconta il viaggio del fotografo Stefano Guindani e mostra come il percorso verso una società sostenibile passi tanto dal riciclo degli pneumatici fuori uso, quanto da un’istruzione di qualità negli angoli più rurali dei Paesi in via di sviluppo.

Nella pellicola Stefano Guindani si è fatto carico di rappresentare i molti volti del percorso verso la sostenibilità, attraversando 17 Paesi – da Ciudad del Guatemala al Kenya, passando per le Isole Svalbard, India, Colombia, Minnesota, Singapore, Turchia, Uganda e molti altri – da un lato constatando i ritardi nelle azioni dell’uomo per salvare l’ambiente ma anche l’impegno e la speranza attraverso esempi virtuosi.

“Portare il progetto Time To Change a Trevignano è un elemento chiave del nostro impegno per la comunità e la collettività”, ha commentato Federico Baiocchi, Sales Manager di Rete Toscana, Lazio e Sardegna di Banca Generali Private. “Proprio le virtù evocate dal film sono quelle che ogni giorno dimostrano i clienti imprenditori di Banca Generali che oggi si confrontano con una normativa in continua evoluzione e con la necessità di adeguare i loro modelli di business al nuovo mondo e coi quali la banca si trova in completa sintonia”.

Banca Generali è impegnata a 360 gradi a promuovere una transizione verso un’economia sostenibile. Il percorso di Banca Generali di adesione ad organizzazioni internazionali in ambito ESG, già concretizzatasi con la sottoscrizione dei PRI (Principles for Responsible Investments), sta continuando anche nel 2024. Ad inizio anno la Banca ha infatti aderito all’UN Global Compact, iniziativa volontaria delle Nazioni Unite volta dedicata alle imprese che si impegnano ad applicare nella propria sfera di influenza dieci principi fondamentali relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione. I progressi della Banca sul fronte della sostenibilità hanno trovato riscontro nei continui riconoscimenti da parte delle agenzie di rating preposte nel corso del 2023, tra cui la valutazione pari ad A da parte di MSCI ESG Ratings”.

