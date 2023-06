Il prof Giacomo Ricci compie 100 anni, Santa Marinella lo omaggia • Terzo Binario News

Il sindaco Pietro Tidei ha fatto visita questa mattina alla casa di riposo Stella Maris a Santa Marinella per consegnare una targa al Professor Giacomo Ricci in occasione del suo 100esimo compleanno.

“A nome dell’amministrazione comunale che rappresento – ha affermato Tidei – siamo onorati di aver come ospite presso uno degli Istituti più prestigiosi della Perla, il professor Giacomo Ricci, luminare, braccio destro del dottor Valdoni, una presenza molto importante sul nostro territorio.

Il Professor Ricci, in compagnia dei suoi familiari, ha rivolto apprezzamenti nei confronti dell’Istituto Stella Maris e in particolar modo ringraziamenti alla Madre Superiora Domenica e a tutte le altre suore per l’accoglienza a lui rivolta. A lei, caro Professore rivolgiamo i nostri migliori auguri”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei