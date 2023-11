Il Presidente Lupi carica il Borgo San Martino: “Gruppo straordinario che può solamente crescere” • Terzo Binario News

In pochi si sarebbero attesi il terzo posto del Borgo San Martino, guidato da Andrea Gabrielli allenatore che non è più una sorpresa. I giallo neri non hanno ambizioni di vincere il campionato, sicuramente una ne hanno, quella di far crescere i giovani.

Nella squadra vi sono molti ragazzi che non superano i venti anni, un dato che conferma la volontà del club e del main sponsor Grande Impero di avviare un progetto di crescita.

Ritornare in Promozione è un traguardo, ma non per quest’anno. Il patron Sergio Lupi segue la squadra ogni domenica, riconoscendo a Gabrielli il merito di aver plasmato il gruppo.

“È un allenatore che ha una grande empatia con la squadra, visto che molti di loro, se non quasi tutti, li ha avuti nei settori giovanili – ha detto Lupi – E ‘ un allenatore che ci darà grandi soddisfazioni, ne sono convinto. Il terzo posto è generato da un lavoro di team, che si sente affiatato e coeso” .