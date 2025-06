Il Pincio sulla revoca dei chioschi alla Marina di Civitavecchia: "Via a un nuovo percorso" • Terzo Binario News

“Sulla revoca delle concessioni stagionali per tre chioschi sul viale e sul lungomare di Civitavecchia, è doveroso fare chiarezza su quanto accaduto.

La decisione dell’Amministrazione è frutto di un’analisi approfondita che ha evidenziato come le soluzioni adottate in passato siano state particolarmente creative, ma non conformi alle normative vigenti, né condivise con enti fondamentali come la Soprintendenza.

In particolare, l’idea di attivare bandi per concessioni stagionali e poi trasformarli, di fatto, in concessioni annuali per dieci anni rappresenta una forzatura incompatibile con le più basilari regole di tutela del paesaggio.

La Soprintendenza, infatti, ha chiaramente espresso il proprio parere: una struttura fissa, presente per un decennio sul lungomare, deve necessariamente rispettare criteri stringenti in termini di impatto visivo, inserimento ambientale e armonia con il contesto. Criteri che, per le concessioni stagionali, possono essere parzialmente attenuati, proprio in virtù della temporaneità e della natura precaria dell’installazione.

Le ipotesi di nuove collocazioni suggerite dalla Soprintendenza, pur meno impattanti dal punto di vista paesaggistico, hanno sollevato perplessità tra gli stessi operatori, che ne hanno evidenziato le criticità dal punto di vista commerciale, anche in relazione alla prossimità con altre attività esistenti.

Alla luce di tutte queste criticità — sollevate sia dagli enti preposti alla tutela del territorio, sia da diversi operatori economici — abbiamo deciso di revocare le concessioni stagionali invernali lasciando in essere quelle storiche per il periodo estivo. Una scelta fatta nell’interesse dell’Amministrazione e, soprattutto, della collettività tutta. L’obiettivo è evitare contenziosi futuri e restituire al procedimento quella trasparenza e correttezza che meritano i cittadini e gli operatori economici.

Ciò non significa rinunciare alla valorizzazione del nostro lungomare. Al contrario: è intenzione dell’Amministrazione avviare un nuovo percorso, finalmente condiviso con tutti i soggetti interessati, per progettare insieme una riqualificazione duratura, con strutture fisse, regolari, e concessioni decennali realmente legittime, capaci di coniugare le esigenze commerciali con il rispetto del paesaggio e del decoro urbano.

Comprendiamo il disappunto generato da questa decisione, ma rigettiamo fermamente ogni forma di violenza verbale, attacco personale o atteggiamento arrogante rivolto ai rappresentanti istituzionali. L’Amministrazione agisce nel rispetto della legge e nell’interesse generale, non di singoli. E se necessario, tutelerà i propri rappresentanti attraverso gli strumenti previsti dal nostro ordinamento.

Civitavecchia merita uno sviluppo armonioso, trasparente e rispettoso delle regole. Ed è su questa strada che intendiamo proseguire, insieme ai cittadini e agli operatori economici che vogliono davvero investire nel futuro della nostra città.