Il Pd Ladispoli sul Bella Ciao negato: "Grando ha perso un'occasione per tacere" - Terzo Binario News

“Chi ha perso una occasione di tacere o, eventualmente, di chiedere scusa alla città è il Sindaco Grando.

Ribadiamo con assoluta certezza: alla Banda Musicale di Ladispoli è stato proibito dalla organizzazione di suonare Bella Ciao in occasione del 25 Aprile.

E’ ugualmente grave che il Sindaco dichiari che la rappresentante dell’Anpi sarebbe arrivata in ritardo quando è evidente, anche dalle foto, che l’Anpi era presente già dal momento dell’alzabandiera.

Se davvero il sindaco non sa nulla (cosa che dubitiamo) può rivolgersi a chi stava molto vicino a lui durante la manifestazione.

Manifestazione nella quale nessuno dei tre rappresentanti dell’Amministrazione ha mai nominato le parole Partigiani e Nazifascisti.

Ascoltando i loro discorsi non si capiva se la libertà riconquistata fosse per le Guerre d’Indipendenza o per la Prima Guerra mondiale.

Ripetiamo Sindaco: non può offendere così né la Storia italiana né la sua città”.

PARTITO DEMOCRATICO Circolo di Ladispoli