Il Pd di Cerveteri plaude l'organizzazione del primo Jet Sky Therapy Day di Campo di Mare  • Terzo Binario News

Il Circolo del Partito Democratico esprime grande soddisfazione per l’evento tenutosi domenica 20 agosto a Campo di Mare che ha visto circa cento persone con disabilità provare un’esperienza unica.

Vogliamo ringraziare la delegata alle politiche di sostegno e all’integrazione delle persone con disabilità, Antonella Di Cola, l’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Badini, il Sindaco, Elena Gubetti, il Primo Maresciallo dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, Cristian Vitale, i tantissimi volontari che hanno consentito lo svolgimento del primo Jet Sky Therapy day, grazie al quale bambini, ragazzi e adulti con disabilità hanno potuto provare il brivido di salire su una moto d’acqua accompagnati dal pluricampione del mondo di motonautica Fabio Incorvaia.

Un’occasione che ci auguriamo possa tornare anche il prossimo anno per proseguire il grande lavoro di inclusione e accessibilità intrapreso con l’apertura di “Liberamente” una delle pochissime spiagge libere, pubbliche e gratuite idonea ad ospitare in completa sicurezza bagnanti con disabilità motorie permanenti o momentanee, davanti al quale ha avuto luogo l’iniziativa.

Garantire pari diritti e piena realizzazione di ogni individuo è uno dei punti cardine di questa Amministrazione e il Partito Democratico continuerà a sostenere con forza ogni iniziativa che consente di abbattere ogni tipo di barriera.

Vogliamo inoltre ricordare che ci sono campioni in tante discipline ma non sempre lo sono anche nella vita. Fabio Incorvaia ha voluto fare della sua passione un’occasione di condivisione con chi ha avuto meno possibilità di lui. La grande umanità di Fabio resterà impressa nei ricordi di tutti coloro che si sono messi a disposizione per rendere possibile questa giornata, nelle famiglie che lo hanno conosciuto e nelle tantissime persone che hanno fatto un’esperienza straordinaria! A lui va il nostro più sentito ringraziamento.

Circolo “David Sassoli”

Partito Democratico Cerveteri