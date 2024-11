Il Pd Civitavecchia sul carbone: “Con Enel è ora di agire” • Terzo Binario News

“Il Segretario del Circolo PD di Civitavecchia Enrico Luciani ha convocato la prima riunione di Segreteria del partito.

L’incontro ha avuto come argomento di discussione principale la crescente preoccupazione per i problemi relativi al futuro del territorio per la chiusura da parte di ENEL delle attività produttive della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord.

In brevissimo tempo rischiamo di vedere in default il bilancio comunale a causa della mancanza delle somme che ENEL annualmente corrisponde al Comune a titolo compensativo e di trovarci di fronte ad una drammatica mattanza occupazionale per la perdita di centinaia e centinaia di posti di lavoro.

Il PD metterà in campo tutte le iniziative possibili, non solo con ENEL ma a tutti i livelli istituzionali, compreso il Governo, cui giova ricordare che Civitavecchia è stato per decenni uno dei siti di maggiore produzione energetica del paese con punte produttive pari al 15% del fabbisogno nazionale.

Riteniamo che non solo ENEL debba cambiare atteggiamento nei confronti del Comune di Civitavecchia ma che il Governo stesso debba attivarsi per garantire che il processo di transizione energetica ed ecologica con la conseguente chiusura della centrale a carbone, sia sostenibile e soddisfi le richieste del territorio e della nostra comunità.

Richiesta che possiamo riassumere semplicemente in una sola parola: mantenimento dei livelli occupazionali.

Occorrono infatti risposte urgenti sul futuro delle centinaia di lavoratori facenti parte dell’indotto che ad oggi appare incerto e senza alcuna ipotesi di risoluzione né da parte di ENEL né delle istituzioni, l’Amministrazione Comunale che sta già affrontando il problema, non può rimanere isolata in un contesto che prefigura un cambiamento epocale per il futuro della nostra comunità.

Per questo la Segreteria del Partito Democratico impegnerà tutta la forza del partito a livello locale, regionale e nazionale affinché sulla vertenza ENEL venga posta la massima attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Nell’ottica di trovare soluzioni condivise che trovino la massima convergenza possibile sulle soluzioni applicabili e sulle iniziative da intraprendere, la Segreteria del Partito Democratico ha intenzione di organizzare una serie di incontri di carattere consultivo con le parti sociali ed imprenditoriali del territorio.

E’ ora di agire, non possiamo più sopportare colpevoli silenzi ed inerzia nei confronti di ENEL o peggio ancora atteggiamenti rassegnati, occorre difendere il futuro del nostro territorio, prima che sia troppo tardi.