Eletto il l cardinale di Chicago Robert Francis Prevost

L’habemus papam è il cardinale Robert Francis Prevost: si chiamerà Leone XIV.

Questo all’annuncio dal collegio cardinalizio in particolare dal cardinale Mamberti con piazza San Pietro che non si è scaldata troppo per l’arcivescovo di Chicago.

Lui è apparso molto emozionato dalla balconata: “La pace sia con tutti voi” ha detto.