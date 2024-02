Il nuoto di Civitavecchia ancora protagonista, Ciancarini segna un nuovo record • Terzo Binario News

Ultimo weekend di gare quello appena trascorso nel quale la NUOTATORI CIVITAVECCHIESI, dopo i titoli regionali conquistati nelle prime due sessioni con Michela D’AMICO, 1500 ed 800 sl, Fabrizio BURRO, 1500sl, Riccardo ZUENA, 400sl e Simone CIANCARINI, 100mx nonché l’argento di ZUENA nel 200sl, lascia molto poco agli avversari anche in questa ultima sessione di gare.

A scendere in acqua nella prima tornata è Fabrizio BURRO che impegnato per la prima volta nei 200ra conquista un Importantissimo bronzo lasciando poi il campo a Simone CIANCARINI ed Alessio ALFONSI per il 50fa. Entrambi partono decisi ed il cronometro sul fil di sera assegna il quarto tempo ad Alfonsi ma anche il Record Italiano di categoria a Simone CIANCARINI, che con 25″95 distrugge il precedente record e conquista il titolo regionale. Subito dopo è Alessio ALFONSI a tornare in acqua, e nei 100do cerca il riscatto riuscendo a laurearsi anche lui Campione Regionale.

“Un Campionato in linea con le nostre aspettative” afferma il tecnico Marcello JACOPUCCI “non è stato sempre certo il risultato ma questi eccezionali atleti sono riusciti a rende facile anche l’improbabile. Sono molto soddisfatto poiché oltre ad aver conquistato un titolo regionale con ogni atleta portato in gara, se non due, abbiamo strappato un argento nel 200sl ed un bronzo nel 200ra. Oltre ad aver demolito due record italiani, ma questa è la parte che mi ha sorpreso di meno poiché so bene di cosa è capace Simone. Comunque con 5 atleti in gara con due gare a testa abbiamo conquistato 7 titoli regionali, un argento ed un bronzo. Peccato la mancanza di Maurizio VALISERRA altrimenti il carniere sarebbe stato ben più ricco.

Non lo facciamo mai, in pubblico, ma voglio ringraziare per questo, anche a nome di tutti gli atleti, il nostro Presidente Federica FEOLI e Simone FEOLI che hanno sempre creduto in noi.”