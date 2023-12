Il mangiare sano per combattere diabete e Alzheimer arrivato a Santa Marinella • Terzo Binario News

Conferenza all’aula consiliare del delegato alla sanità Alessio Manuelli sostenuto dal sindaco Pietro Tidei

Pomeriggio dedicato alla salute e al corretto stile di vita, quello trascorso ieri nell’Aula Consiliare di Via Cicerone.

L’ occasione è stata offerta dalla conferenza “Diabete e Alzheimer”, organizzata dal Consigliere con delega alla sanità Alessio Manuelli e fortemente sostenuta dal sindaco Pietro Tidei, che ha salutato il pubblico intervenuto.

“Sono lieto che si prosegua il percorso in tema di salute e grazie al consigliere Manuelli, che cura questi incontri con gli esperti, affrontiamo di volta in volta argomenti di grande interesse per la comunità.

Oggi, la presenza dei volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Adiciv, ha consentito a molti cittadini di sottoporsi ad uno screening diabetologico di prevenzione ”, ha affermato il sindaco Tidei nel discorso di apertura.

“In qualità di Consigliere con Delega alla Sanità, mi impegno a dar seguito alle richieste dei cittadini di porre attenzione su temi di natura medica e soprattutto di fare informazione e di favorire la prevenzione. Ecco l’importanza di organizzare incontri a porte aperte con professionisti, ricercatori ed operatori del mondo sanitario. Inoltre, la nostra Amministrazione sta seguendo molto da vicino la realizzazione dell’Ospedale di Comunità e mantiene con la ASL RM 4 uno stretto rapporto di collaborazione su diversi fronti” ha dichiarato il consigliere Manuelli.

“La scorsa settimana ero presente nell’Aula Cutuli del Palazzo del Pincio, quando la Asl territoriale ha dato avvia ad un importante accordo di collaborazione e partnership con l’ Azienda Ospedaliera Universitaria S. Andrea di Roma per l’istituzionalizzazione di reti interaziendali in tema di cardiologia e cardiochirurgia, chirurgia toracica e urologica, anche oncologica. I nostri cittadini devono sapere che l’Amministrazione Comunale ha a cuore il benessere della comunità e per questo ringraziamo il direttore generale di Asl RM 4 Dott.ssa Matranga per aver offerto questa opportunità di aver un collegamento diretto con

un’eccellenza ospedaliera come il S. Andrea”, ha commentato il consigliere Manuelli.

Alla conferenza di ieri sono intervenuti oltre ai volontari di Croce Rossa Italiana-Comitato di S. Severa e ADICIV, il dott. Paolo de Vito, biologo, il dottor Giuseppe Bomboi, neurologo, il presidente di Adiciv , Sandro Luciani, che ha tenuto a ringraziare l’amministrazione Comunale per la disponibilità a trattare il tema del diabete, e la dott.ssa Antonia Di Caprio, nutrizionista che ha introdotto lo chef Emanuele Galosi del ristorante Poggio del Principe, il quale ha deliziato il pubblico con il suo hummus di ceci gourmet preparato in diretta.