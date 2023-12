Mano pesante sul Santa Marinella: quattro giornate a Gallitano, tre a mister Cafarelli • Terzo Binario News

Il giudice sportivo con la mannaia sui rossoblù: anche 250 euro di multa e un dirigente inibito fino al 16 febbraio mentre dal mercato arriva il centravanti Martinelli

La stangata sul Santa Marinella è arrivata puntuale e severa, mentre sul fronte del mercato si segnalano gli ultimi colpi.

La partita dei rossoblù contro l’Urbetevere è terminata 4-2 in favore dei romani ma dopo che l’arbitro Matteo Corona di Roma 1 ha cacciato dapprima Giuseppe Tabarini e poi Emanuele Palermo, poi è toccato a mister Emiliano Cafarelli e a capitan Alessio Gallitano a partita conclusa oltre a una multa da 250 euro. Questa la sentenza: la sanzione «perché propri sostenitori rivolgevano espressioni ingiuriose e

minacciose all’arbitro e un assistente arbitrale inducendo a fine gara il Commissario di Campo a richiedere l’intervento della Forza Pubblica, con una pattuglia di Carabinieri che scortava la terna arbitrale fuori dall’impianto sportivo».

Poi il giudice sportivo Alessandro Cavanna ha inibito fino al 16 febbraio 2024 il dirigente Vincenzo Giocondo per «espressioni offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro», mister Cafarelli fermato per tre gare «per comportamento irrisorio (irridente, ndc) nei confronti di tesserati avversari, a fine gara teneva un

comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro» e capitan Gallitano «per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive e minacciose a fine gara» si è beccato quattro giornate. Tabarini e Palermo se la sono cavata con un turno a testa. A parlare della faccenda è il ds santamarinellese Stefano Di Fiordo: «Presenteremo ricorso per Gallitano e mister Cafarelli, nella speranza di una riduzione ma senza portare immagini ma senza portare immagini a supporto, solo una memoria difensiva». Di Fiordo racconta alcuni momenti di fine gara: «Le parole sono volate ed è vero, le minacce no. Il dirigente Giocondo non era stato neanche indicato correttamente ma riconosciuto solo in un secondo momento. Non giudico gli errori di campo di Corona ma l’atteggiamento supponente. Comunque abbiamo perso senza scusanti ma si sono fatti i complimenti ai ragazzi per la prestazione. Ridimensionati? Niente affatto, ci crediamo ancora come dimostra il mercato» la conclusione del ds.

A proposito di mercato, il Santa Marinella ha chiuso la campagna acquisti invernale ingaggiando Gabriele Martinelli centravanti classe 2001 che arriva dall’Aranova, ovvero l’attaccante che sostituisce Mauro Catracchia. Questi infatti va a Cerveteri con Paolo Caputo. La settimana scorsa erano arrivati anche gli under Andrea Palone, anch’egli dall’Aranova e Stefano Vecchiotti dal Ladispoli.

In casa Tolfa si sta attendendo la definizione di quello che sarà l’unico acquisto della fase invernale, il sostituto dell’infortunato Omar Pastorelli. Invece in tema di cessioni, l’unico addio è quello, annunciato, di Dario Pomponi ceduto definitivamente all’Allumiere di Riccardo Sperduti in Prima Categoria. Infine un civitavecchiese ha trovato la sua destinazione: è Luigi Trebisondi, che lasciato il Pescia Romana si è accasato al Tarquinia di Fabrizio Ercolani, sempre nel girone A di Promozione.