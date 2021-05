"Il M5S sostiene i lavoratori di Csp" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Sono due anni che denunciamo l’inadeguatezza della gestione Tedesco di Civitavecchia Servizi Pubblici. Zero progetti, zero programmi, zero strategie, ma sempre e solo revoche e poltrone. Due presidenti “bruciati” dopo averne di fatto reso impossibile il lavoro, di cui uno, Carbone, nominato sulla fiducia dallo stesso Tedesco. Per non parlare della cacciata dell’assessore alle partecipate Grasso e senza che il sindaco sentisse il dovere di dare la benché minima spiegazione alla città. Continui litigi ed una pericolosissima inerzia che sono sintomo di come l’attuale amministrazione non sappia dove mettere le mani.

Tutto questo non tarderà a pesare sui civitavecchiesi che sono gli unici a pagare. Per tutti questi motivi non possiamo che essere solidali con le lavoratrici ed i lavoratori che il 18 maggio scenderanno in piazza per manifestare contro questo scempio.

Movimento Cinque Stelle Civitavecchia