De Paolis: "Pressione sulla ditta per i lavori sulla fibra" - Terzo Binario News

Pressing sull’assessore ai lavori pubblici Sandro De Paolis per la questione dei lavori per la posa della fibra.

Intervenuto a Talk in the City da Corrado Orfini, De Paolis ha preso la parola per spiegare l’agire del Pincio: “Hanno scavato e fatto i danni e li ho denunciati per primo.

Si tratta di una convenzione ministeriale e ho fatto cacciare il direttore dei lavori a giugno quando mi sono insediato e ho preteso che in estate i lavori con gli scavi si sospendessero ma il progresso non si rallenta.

C’è chi è scontento per gli scavi e chi lo è per l’assenza della fibra. Noi vigiliamo perché non ci stiamo a subire per problemi fuori dalla nostra competenza”.