Il libro di Caterina Luisa De Caro, dello Scientifico di Ladispoli, presentato alla Camera • Terzo Binario News

“Cogliere i cambiamenti nella società ed accogliere i mutamenti culturali sono la base per poter rispondere adeguatamente alle esigenze della gente. In un periodo storico così drammatico segnato da due guerre e da un grande cambiamento geopolitico in atto: dall’unipolarità anglosassone alla multipolarità dei BRICS, è importante definire la propria identità.

L’On. Luciano Ciocchetti, Deputato della Repubblica, ha promosso la presentazione del libro: “ARA. Il romanzo della Gurfa”, edito da Aurora Boreale, Prato, della Prof.ssa Caterina Luisa De Caro ormai giunto all’ottavo libro. La manifestazione culturale si è svolta lunedì, 24 c.m. nella Biblioteca della Camera a Roma.

Tutti i relatori intervenuti sono scrittori e professionisti di fama nazionale: la Prof.ssa E. Chiavarelli, docente di Antropologia, ha spiegato bene la funzione dei riti, dei simboli, delle cerimonie sacre nelle culture ancestrali; il Dr. L. Turinese, Medico-Omeopata e Psicoanalista, ha illustrato il significato dei miti nella storia e nello sviluppo delle società; la Prof.ssa E. Costa, emerito docente di Psichiatria, ha approfondito il tema del sacro nell’evoluzione dell’individuo; la Dr.ssa Syusy Blady (nome d’arte), Documentarista, Attrice e Star televisiva, ha raccontato dell’importanza del recupero dei siti archeologici, delle usanze e dello sviluppo nel tempo del concetto della “Dea Madre”; l’Attrice Chiara Pavoni ha letto due brani del testo della De Caro; tutta la serata è stata moderata dallo scrivente.

I saluti istituzionali sono stati svolti dall’On. Ciocchetti e dalla Dr.ssa M. Frappa, Assessore alla Cultura della Città di Ladispoli; la manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Mussomeli (EN), luogo di nascita dell’Autrice, dal Comune di Alia (PA), dove insiste il sito archeologico della Gurfa e dalla Città di Ladispoli, luogo di residenza e di lavoro della Prof.ssa Caterina Luisa De Caro.

I due Sindaci siciliani, per i problemi relativi alla siccità del loro territorio, non hanno potuto partecipare personalmente all’evento che rilancia l’interesse archeologico e turistico del loro territorio. All’inizio di luglio, nei due Comuni siciliani, la prof.ssa De Caro, presenterà il suo libro per rendere edotti tutta la popolazione autoctona del vero significato del sito archeologico chiamato Gurfa, che non è stato un tempio, un semplice deposito di grano o la tomba del Re Minosse, ma un santuario del popolo dei Sicani. Dalla Gurfa parte l’ipotesi del Mito di Demetra, collegato alla “Triplice Dea”, che poi giunge in Grecia ad Euleusi, dove nel periodo ellenico il più grande Tempio dedicato alla Dea Demetra, offriva percorsi di elevazione e i vari gradi dell’iniziazione ai misteri Eleusini.

Il libro ”Ara. Il romanzo della Gurfa” è un testo filosofico, storico ed antropologico. Il contenuto romanzato riproduce tutte scoperte archeologiche-antropologiche e misteriche verificate; le conoscenze esoteriche, che trasmette, rapiscono il lettore portandolo in un modo ancestrale che rappresenta le nostre origini culturali”.

Raffaele Cavaliere