Il Gruppo Scout Tolfa 1 celebra il centenario con tre giorni di festa • Terzo Binario News

Il gruppo scout Tolfa 1 festeggia il centenario concludendo l’anno con una festa di tre giorni presso la Villa Comunale. Già da ieri questo esercito di giovani ha iniziato a pulire, costruire e organizzare questa festa che si terrà il 16, 17 e 18 giugno. In concomitanza con la Sagra del Prosciutto e della Catana he animerà tutto il centro del paese.

A Tolfa la festa degli scout inizierà venerdì alle 18 con un un alzabandiera e vedrà impegnati bambini e giovani tra costruzioni scout, stand gastronomico (due cene e un pranzo di autofinanziamento) e convegni. Segnaliamo la presenza del capo scout d’Italia sabato pomeriggio alle 17,30 e la Santa Messa di domenica alle 10 che si terrà appunto al giardino comunale.

Il gruppo scout, prima di partire per i campi estivi, vorrebbe salutare la popolazione per concludere così l’anno del centenario già in corso ed iniziato con il San Giorgio il 23 aprile scorso con un concerto presso il teatro comunale.

Non dobbiamo dimenticare che a Tolfa gli scout sono sempre un punto di riferimento per molte famiglie che intendono fare rete nel panorama educativo.