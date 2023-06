Il consigliere Chiavoni, Pd: "Danni a Tolfa per le copiose piogge: si chieda alla Regione la calamità naturale" • Terzo Binario News

Marcello Chiavoni, consigliere Pd a Tolfa ha chiesto che l’assembea cittadina discuta un suo ordine del giorno, a seguito delle recenti copiose piogge, a tutela degli allevatori e degli agricoltori locali. Ecco il testo:

“Richiesta alla Regione Lazio ai sensi della legge Regionale in oggetto della dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito degli eventi eccezionali di natura meteorologica che hanno colpito il territorio di Tolfa nei giorni 13 e 14/06/2023. Come è noto il territorio comunale è stato interessato per ore nei gg 13 e 14/06/2023 da copiose precipitazioni piovose che hanno causato danni alla viabilità e in campo agricolo pregiudicato la raccolta del foraggio già sfalciato e presente sui campi in attesa in attesa della compattazione e stoccaggio nelle rimesse delle Aziende agricole”.