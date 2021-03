Il "Gruppo di lavoro” alla Lega Santa Marinella: "Dimostrino di avere a cuore la Perla" - Terzo Binario News

“Ormai siamo abituati ad un fenomeno cittadino di assoluto rilievo, l’esternazione muta. Roberta Felici non si sottrae a questa manifestazione ed anzi ne è tra le più autorevoli interpreti.

Distribuisce comunicati che non lasciano trapelare alcun messaggio ma servono eventualmente alla stampa locale per riempire le pagine dei notiziari senza offendere o far risentire nessuno, perché di nulla si parla. Comprendiamo anche, siamo umani come tutti, il profondo tormento di Roberta Felici e della Lega una volta rappresentata dal prode De Antoniis ed ora costretta a fare opposizione contro un Sindaco esponente di un partito con cui sta governando l’Italia.

Se è confusa Roberta Felici si figuri noi che fatichiamo ad interpretare i suoi messaggi e pensiamo anche, con un certo sconforto, a cosa possa passare per la testa dei cittadini, convinti che, a suggellare gli accordi nazionali, la vitalità ritrovata dall’esponente locale del partito di Salvini possa preludere ad un incarico di sottogoverno per la stessa, già candidata sindaco con Storace, oggi alla Lega.

Quando ci siamo presentati alla Città abbiamo voluto usare il termine “gruppo di lavoro” proprio per denotare il fatto che non volevamo essere assimilati agli interpreti di una spaccatura interna alla attuale maggioranza né avevamo interesse o intenzione di provocare un attrito nei partiti locali.

Piuttosto siamo un gruppo di persone che hanno a cuore il benessere dei cittadini ed il progresso della Città, non c’è un leader riconosciuto ma ci ritroviamo, quattro consiglieri comunali e due assessori oltre a tutti i cittadini che ci supportano e concordano con il nostro punto di vista, a condividere la necessità di concretizzare l’azione amministrativa e concentrarla su obiettivi condivisi, raggiungibili ed utili. Ben venga anche l’avvicinamento di Roberta Felici ed il suo contributo fattivo.

Ci sappia dimostrare che anche lei ha a cuore l’interesse della Città e dei suoi abitanti. Ci farà piacere condividere assieme questa seconda parte di mandato. Lo ha specificato il nostro Sindaco Pietro Tidei appena eletto, che lui sarebbe stato il Sindaco di tutti i Cittadini e quindi tutte le persone di buona volontà devono contribuire nella stessa direzione.”

Roberto Angeletti, Patrizia Befani, Danila Vergati, Jacopo Iachini, Roberta Gaetani , Andrea Bianchi.