Il giorno del grande sciopero, Roma paralizzata tra cortei e manifestazioni • Terzo Binario News

Sarà una giornata impegnativa per Roma, quella di oggi con lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil che interesserà quasi tutti i settori, a partire dai trasporti. Dopo la precettazione dei giorni scorsi, l’astensione dal lavoro nel settore è stata ridotta a 4 ore, dalle 9 alle 13, orario in cui si fermeranno metro e bus, treni regionali e non, ma anche navi e traghetti. Escluso invece il trasporto aereo, che funzionerà regolarmente.

Lo sciopero riguarda anche – per 8 ore – il personale della scuola e quello della sanità, il pubblico impiego, l’università e ricerca, le poste e i servizi postali. Insieme a questi settori, anche le attività di servizio collegate come le mense. Per i taxi è prevista fino alle 24 l’astensione della prestazione, così come per gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas. Limitato invece a 4 ore anche lo sciopero che riguarda i Vigili del fuoco.

Fonte, RaiNews24