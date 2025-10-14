Il derby mare-monti è archiviato, ora il Tolfa deve passare il turno in Coppa • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – Certo l’1-1 di Santa Marinella non è un granché come risultato per nessuna delle due ma non c’è tempo di fare calcoli perché domani alle 15.30 riecco la Coppa Italia Promozione per il Tolfa che ospita il Parioli nel ritorno del 16esimi di finale. L’andata è finita 2-1 in favore dei collinari.

Però negli occhi c’è ancora la sfida di domenica che ha visto i biancorossi andare in vantaggio con Manuel Vittorini, farsi raggiungere da Astorelli – con tiro deviato involontariamente da Mancini – e rischiare di capitolare se non fosse stato per il miracolo di De Clementi su Salis a tempo quasi scaduto. In mezzo il gol (bellissimo) annullato allo stesso Vittorini che in collina ancora risulta difficile da digerire.

Queste le parole che arrivano dalla Pacifica: «Un risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo, con un Tolfa più manovriero, che può rammaricarsi per essere stato raggiunto sull’1-1 per una sfortunata deviazione di Mancini verso la porta difesa dal bravissimo De Clementi, nonché per la splendida rete di Manuel Vittorini a dieci minuti dal termine, prima confermata dal direttore di gara, e poi annullata per segnalazione di un fuorigioco da parte del guardalinee.

Siamo ancora alle prese con assenze importanti tanto che, pure il centravanti Moretti è entrato in campo nel finale di gara. Mercoledì gara di ritorno di Coppa contro il Parioli allo Scoponi».

Dal punto di vista del Santa Marinella l’aver riagguantato il pari, sfiorando il successo nel finale, può rappresentare un passo avanti rispetto a quanto visto sinora. «Il pareggio lascia un po’ d’amaro in bocca – afferma mister Daniele Fracassa – poiché avevamo preparato molto bene la gara. Primo tempo molto chiuso con poche occasioni, nel secondo tempo la partita si è aperta. Volevamo entrambi vincere e noi purtroppo abbiamo subito un gol veramente da evitare. Su un calcio d’angolo a nostro favore, è nata la loro ripartenza e Vittorini ci ha bucati. Bisogna stare più attenti in queste situazioni». Poi le note positive: «Fortunatamente c’è stata una buona reazione da parte nostra e abbiamo pareggiato con Astorelli grazie al tiro deviato dal difensore biancorosso Mancini e abbiamo avuto anche l’occasione di vincere. C’è stato un buon atteggiamento nella ripresa. Dispiace per i nostri tifosi non aver potuto regalare loro una vittoria nel derby mare-monti. Comunque sono molto fiducioso perché la squadra sta crescendo e ci vuole tempo affinché anche i giovani si possano integrare bene. Questa secondo me è la strada giusta per uscirne tutti insieme da un momento non felice. C’è una difficoltà ma siamo dei combattenti».