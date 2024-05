Il degrado all'ex hotel Cinecittà • Terzo Binario News

Santori (Lega): “Gli occupanti abusivi creano il panico”

“Mentre il Campidoglio butta la palla in calcio d’angolo e, di fatto, se ne lava le mani, nell’ex hotel Cinecittà di via Eudo Giulioli gli occupanti abusivi continuano a creare il panico generando allarme in tutta la zona. L’ultimo episodio riguarda una donna peruviana caduta nella tromba degli ascensori per motivi ancora da accertare. In un contesto in cui alcol, droga e festini notturni, rumori, violenza e degrado rappresentano la normalità, troppi e gravi sono i pericoli cui sono esposti ogni giorno i cittadini”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, cui numerosi cittadini si sono rivolti per protestare ed esprimere la propria preoccupazione.

“Finora non sono serviti a nulla gli allarmi e le proteste dei regolari residenti di via Giulioli, famiglie che hanno più volte denunciato l’estrema gravità della situazione. Ma il sindaco, evidentemente, è troppo impegnato a visitare cantieri, per poi postare video su Instagram, per dedicare cinque minuti a Cinecittà, che appare lontana dagli occhi e dal cuore del primo cittadino. Gualtieri”, prosegue, “anziché indispettirsi quando qualcuno osserva che accoglienza e tolleranza non possono travolgere i cittadini annullandone libertà e diritti, sgomberi immediatamente la struttura e restituisca ai romani sicurezza, decoro, igiene, quiete e legalità perseguendo gli occupanti irregolari”, conclude Santori.

Foto Google maps