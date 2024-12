Il concorso di Flavia Servizi fissato all'8 gennaio a Ladispoli • Terzo Binario News

Dalle 12 presso la Biblioteca comunale “Peppino Impastato”

Flavia Servizi rende noto che la prova scritta per la selezione di un impiegato amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, si terrà il giorno 8 gennaio 2025 ore 12:00 presso la Biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli, Via Caltagirone snc.

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento munito di fotografia in corso di validità, pena la non ammissione alla prova.

Il candidato che non si presenterà per qualsiasi motivo nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova, verrà considerato rinunciatario e sarà escluso dalla selezione.

Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it