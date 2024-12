Capodanno a Ladispoli, si torna in piazza Falcone • Terzo Binario News

Sale l’attesa per il secondo Capodanno in piazza della Città di Ladispoli.

Insieme a Nek, Ema Stokholma e Andrea Delogu saluteremo il 2024 e daremo il benvenuto al nuovo anno.

L’Amministrazione comunale aveva reso nota l’intenzione di organizzare nuovamente la festa di Capodanno già all’inizio del 2024, quando le note di Gianna Nannini ancora risuonavano per le strade della nostra città.

Seguendo lo schema dello scorso anno il palazzetto comunale farà da sfondo alla manifestazione, il palco sarà completo di maxi schermi e Piazza Falcone sarà attrezzata con tanto di area food e uno spazio protetto dedicato ai portatori di handicap, che potranno accedere con la propria autovettura e assistere al concerto nella massima sicurezza.

“I grandi eventi fanno parte del nostro progetto turistico – dichiara il Sindaco Alessandro Grando – sono un importante strumento per far conoscere Ladispoli anche al di fuori dei confini regionali e nazionali.

Il progetto funziona e sta dando risultati concreti, anche grazie all’impegno e alla collaborazione tra istituzioni e operatori del settore”.

Intanto Ladispoli sembra essere di buon auspicio per il cantante originario di Sassuolo.

Solo qualche giorno fa, infatti, proprio Nek, che sta pubblicizzando l’evento di Capodanno sulle sue pagine social, ha annunciato su Rai1 che sarà il conduttore della seconda stagione del programma “Dalla strada al palco”; il format ideato da Carlo Conti che già lo scorso anno ha registrato ascolti importanti su Rai2.

Non si doma quindi la carriera di Filippo Neviani, che ha appena concluso un tour di due anni con l’amico e collega Francesco Renga.

Il 52enne cantautore italiano dal palmares infinito, che ha vinto premi ovunque, fatto tour in Europa e Sud America, duettato con star internazionali e venduto oltre 10 milioni di dischi è pronto a scaldare il Capodanno di Ladispoli.

“Nek – dichiara l’Assessore al Turismo Marco Porro – è un artista straordinario e la sua carriera lo sottolinea, completando il palinsesto con Ema Stokholma e Andrea Delogu sarà una serata magica. Stiamo lavorando duramente per mettere a punto l’evento nei minimi dettagli e presto divulgheremo tutte le informazioni utili per partecipare alla festa. Il Capodanno di Ladispoli è il segnale di una città viva durante tutte le stagioni – conclude Porro – l’anno scorso è stato un capodanno straordinario e quest’anno lo sarà ancora di più, ci confermiamo la capitale del litorale, grazie anche all’impegno nostro, della Pro Loco e di tutti quelli che contribuiscono all’organizzazione di eventi importanti come questo”.

L’appuntamento è martedì 31 dicembre alle ore 21:30 in Piazza Falcone, ovviamente a Ladispoli, ingresso gratuito.