"Il Comune di Cerveteri acquisisca il Bosco di Valcanneto" - Terzo Binario News

“Questa la richiesta che nei giorni scorsi è stata inoltrata ai vertici dell’Amministrazione Comunale di Cerveteri, dal Comitato di Zona Valcanneto, Scuolambiente ODV, Agesci Gruppo Cerveteri 1, Associazione Polisportiva Valcanneto e Gruppo Amici del Bosco.

Un accorato appello, al fine di trovare una soluzione definitiva per rendere l’area boschiva finalmente pubblica. Tante in questi ultimi anni le iniziative volontarie di salvaguardia e di valorizzazione che hanno coinvolto tanti cittadini. Ma da sole non sono più sufficienti.

Occorre un concreto “Progetto Bosco Valcanneto”, che possa diventare un’area ambientale protetta. Un progetto che oltretutto faceva parte del programma elettorale dell’attuale maggioranza di governo cittadino. Questo è solo un primo passo. Il processo evolutivo di Valcanneto, secondo le associazioni firmatarie del documento, deve necessariamente trovare soluzioni anche per quelle aree che pur di utilizzo pubblico, rimangono di proprietà privata, quali ad esempio le aree verdi antistanti le abitazioni; una questione che coinvolge un tema molto delicato per Valcanneto, che riguarda la costruzione dei Marciapiedi che, a distanza di tanti anni e di progetti, non ha trovato ancora realizzazione, ponendo un grave problema per la sicurezza dei cittadini del comprensorio.

Le Associazioni firmatarie hanno manifestato la loro piena disponibilità a contribuire fattivamente alla soluzione di tali problematiche, chiedendo però, da parte dell’Amministrazione comunale, una rapida e concreta iniziativa.