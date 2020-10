Il Comitato Sole ha presentato il progetto Porto Bene Comune al Mit - Terzo Binario News

“Giovedì una delegazione del Movimento 5 Stelle di Civitavecchia insieme al tecnico

esperto dell’idrogeno del Comitato Sole, Ing. Moreno, ha presentato il progetto “Porto

Bene Comune” al MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti). Il PBC è di tutti quelli che lo

condividono e ogni iniziativa che va nella direzione di supportarlo è ben accetta.

La decarbonizzazione non si fa sostituendo una fonte fossile, il carbone, con un’altra fonte

fossile, il gas.

PBC serve a dimostrare che esiste un altro modo di produrre energia, quello dell’utilizzo

delle fonti rinnovabili e dell’idrogeno verde.

L’Europa con i suoi massimi rappresentanti ha inaugurato l’Era dell’Idrogeno. Il 37% dei

209 miliardi di euro che arriveranno con la Next Generation EU dovranno essere utilizzati

per progetti per la transizione.

Non abbiamo bisogno a Civitavecchia di nessun nuovo impianto a turbogas. Abbiamo

bisogno che TVN dismetta definitivamente il carbone, bonifichi il sito e inizi a produrre

idrogeno verde da fonti rinnovabili, da utilizzare per la sua industria di prossimità, il porto,

diventando modello esportabile e replicabile per le altre realtà portuali, e non, per tutto il

Paese ed anche oltre.

La grande valenza del progetto “Porto Bene Comune” è stata sin da subito riconosciuta

dalla Autorità di Sistema Portuale, che sta lavorando insieme al Comitato per

concretizzarne le possibilità tecniche, occupazionali e di un futuro finalmente diverso dal

passato per la città, proprie della nostra proposta. Il Comitato Sole sta lavorando con

l’Autorità per inserire il porto in un network mediterraneo di approdi a impatto zero, con

fonti rinnovabili ed idrogeno verde.

Questa è la via per creare un nuovo progetto di città, risarcendo i danni del passato,

creare nuovo, stabile, qualificato lavoro. Il gas ridurrebbe al minimo il lavoro. Questo è

stato detto al sottosegretario Traversi, con delega ai porti, che ha dimostrato grande

interesse e si è impegnato a portare avanti il progetto.

Adesso dalle parole aspettiamo i fatti”.

Comitato Sole