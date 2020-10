Brillano le stelle di Michela D'Amico e Maurizio Valiserra nel nuoto Master europeo - Terzo Binario News

In questo momento drammatico per lo sport in cui, a causa della pandemia, sono incerti persino gli allenamenti, giungono come un fulmine a ciel sereno in casa della Società Nuotatori Civitavecchiesi, le classifiche Europee dei migliori 10 tempi.

Michela e Maurizio infatti con le prestazioni del 2019 si inseriscono prepotentemente nelle discipline dei 400 sl, 800 sl e 1500 sl sia nella vasca corta che in quella lunga, per la categoria Master 45.

“Ottimi risultati” commenta il tecnico Marcello Jacopucci “a cui questi atleti pur avendoci abituati non smettono di sorprenderci. Per Maurizio in vasca corta due bei settimi posti nei 400 e nel 1500 ed un ottimo 4° posto negli 800 mentre in vasca lunga 8° posto nei 200 e nel 1500, un 7° posto negli 800 ed un ottimo 6° posto nel 400. Michela invece in vasca corta conquista un 10° posto negli 800 ed uno stupendo 3° posto nei 1500, mentre nella vasca lunga due 7° posti nei 400 e negli 800 ma piazza nella classifica un meraviglioso 2° posto nei 1500.

Ma questi sono solo i dati Europei, perché basta guardare le classifiche dei migliori 10 tempi nazionali 2019 per vedere sistematicamente i due atleti nelle posizioni più alte, ad esempio in vasca corta nazionale Maurizio impila tre stupendi 2° posto nei 200, 400 ed 800 ed in terzo posto nel 1500 mentre in lunga 3° posto nei 200 e 1500 e 2° posto nel 400 ed 800, Michela invece in vasca corta 9° posto nel 200 6° posto nei 400 ed 800 ed un meraviglioso 1° posto nel 1500 mentre in vasca lunga 4° posto nel 400, 3° posto nei 200 ed 800 ed ancora 1° posto nei 1500. Questo a conclusione di una stagione meravigliosa che ha visto questi atleti impegnati su più fronti e che la cronaca sportiva locale ha spesso evidenziato, portando Civitavecchia non solo ai massimi livelli nazionali ma anche internazionali.

Voglio ringraziare a nome mio, dei miei atleti e della società tutta la Società Cosernuoto per la disponibilità e l’amicizia dimostrata ospitando e consentendo a questi atleti di allenarsi.”

Il presidente della Nuotatori Civitavecchiesi Federica Feoli auspicando in una rapida ripresa delle attività Federali e di un ritorno alla normalità, entusiasta per i risultati, fa i complimenti ai suoi atleti che come al solito non smettono di stupire.