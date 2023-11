Il civitavecchiese Michele Zeoli nuovo allenatore del Catania • Terzo Binario News

Sostituisce l’esonerato Tabbiani, sarà tecnico ad hinterim ora allena la Primavera etnea

Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Luca Tabbiani, l’allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.

La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata a Michele Zeoli: l’allenatore dell’under 19 rossazzurra dirigerà domani il primo allenamento in vista della gara Catania-Picerno, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/2024.