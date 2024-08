Il Civat: "Basta abbattimenti di alberi a Cerveteri" • Terzo Binario News

“La guerra contro i pini di Cerveteri è stata dichiarata apertamente a novembre scorso, con l’abbattimento dei pini in via Chirieletti a Cerveteri.

Poi, a giugno, è toccato a quelli in Via degli Eucalipti e in Via Volterra a Marina di Cerveteri. Ad oggi sono ventisette gli alberi, vivi e adulti, di grandi dimensioni, abbattuti.

Mancano all’appello, per ora, i sette di via Furbara Sasso, in località Due Casette, meritori di una sospensiva temporanea per la presenza di nidi di avifauna tra i rami, da noi segnalata e ragionevolmente prevedibile, visto il periodo di nidificazione delle specie da marzo a fine agosto.

Il motivo dichiarato dall’amministrazione è stato la necessità di procedere al rifacimento del manto stradale delle vie comunali, compromesso anche dalle radici dei pini.

Dalle perizie tecniche commissionata dal Comune, si evince che le valutazioni sulla salute e la stabilità delle alberature sono state eseguite a campione, senza analizzare le condizioni individuali di ogni pino, e con esplicito riferimento alle conseguenze di determinate modalità di intervento sulle strade, già decise a priori.

Abbiamo inoltrato al Sindaco e agli Uffici competenti alcune osservazioni al riguardo, maturate con l’aiuto di esperti, allo scopo di scongiurare i prossimi abbattimenti. L’amministrazione comunale sembra infatti voler ricorrere, sempre e senza appello, alla rimozione dei pini esistenti, un patrimonio verde di dimensioni considerevoli e di notevole valore ecosistemico, in tutto il comprensorio, trasformando quella che dovrebbe essere l’extrema ratio in una consuetudine.

Chiediamo al Comune di Cerveteri di sospendere sine die ulteriori abbattimenti e di convocare un incontro pubblico con cittadini ed esperti del settore per discutere sull’applicazione di procedure in grado di risolvere il problema dei conflitti tra albero e strada o tra alberi e infrastrutture attraverso la conoscenza e valutazione di moderne tecniche di intervento, ampiamente sperimentate, con il duplice scopo di procedere al ripristino dell’asfalto e delle pavimentazioni danneggiate dalle radici e della conservazione delle essenze presenti ai lati delle strade.

Il nostro patrimonio arboreo ha un riconosciuto e notevole valore ambientale, paesaggistico e identitario. Proviamo a cambiare il finale della storia, a fronte dei necessari lavori per mettere in sicurezza le strade ammalorate, proviamo a salvarlo”.

Ci.V.At. Ladispoli Cerveteri