Il Città di Cerveteri vince e convince, col Castel Sant'Elia è 4 - 1 • Terzo Binario News

In rete Fagioli, Toscano, Falco e Giannotti. Ora la pausa, poi trasferta a Santa Marinella

Seconda vittoria di fila in campionato Promozione per il Città di Cerveteri. Dopo la goleada di domenica scorsa al Duepigreco Roma, i Cervi di Mister Superchi vincono anche oggi: 4 a 1, è questo il risultato finale della gara giocata tra le mura amiche contro la neopromossa Castel Sant’Elia. Il Cerveteri ha ora 7 punti in classifica, frutto di un pareggio e due vittorie, tra cui quella maturata pochi minuti fa.

Esordio di partita traumatico per il Cerveteri. Pochi minuti e il Castel Sant’Elia passa in vantaggio. In rete ci va Patrizi, autore della rete dopo una fortunata carambola che lascia di stucco il portiere.

Poi sale in cattedra il Cerveteri. Attacchi senza sosta, tante azioni da goal, due pali e parate miracolose del portiere degli ospiti.

A ristabilire la parità ci pensa il numero 10 Fagioli, con un meraviglioso tiro a giro dal limite dell’ area. Il sorpasso del Cerveteri lo sigla invece Bomber Gianluca Toscano, come sempre un killer in area di rigore avversaria, che raggiunge quota 401 reti in carriera.

Le squadre vanno dunque negli spogliatoi, con un Cerveteri che avrebbe potuto, senza nulla togliere al Castel Sant’Elia, che ha dimostrato compattezza e buona organizzazione, fare almeno un altro paio di goal.

Nella ripresa ci pensa Falco a siglare il 3 a 1, servito alla perfezione da Toscano che oltre al ruolo di goleador si trasforma dunque anche in uomo assist.

Chiude definitivamente i giochi il numero 3 Giannotti.

A fare da cornice anche in questa occasione un folto pubblico, che con passione e molto calore ha sostenuto la squadra del Cerveteri.

Ora per il Cerveteri c’è la pausa. Tornerà in campo domenica 15 ottobre sul campo del Ronciglione. Il 22 ottobre invece, affronterà il Santa Marinella al Campo Enrico Galli.