Il Città di Cerveteri vince 3 a 1 contro il Fiano Romano e passa il turno di Coppa Italia • Terzo Binario News

Vittoria convincente del Città di Cerveteri di Mister Superchi questa mattina nel primo turno di Coppa Italia Promozione.

Sotto un bel sole e un pubblico numeroso, che non ha fatto mancare il proprio sostegno agli Etruschi nonostante fosse una domenica ancora tipicamente estiva, i ragazzi del Presidente Lupi hanno vinto con il risultato di 3 a 1 contro il Fiano Romano.

Il primo tempo si è concluso con il risultato di 2 a 0 per gli Etruschi, nella ripresa un gol per parte.

I marcatori per il Cerveteri sono stati Fagioli e Toscano nel primo tempo e Falco nel secondo, con un gol da killer dell’aria di rigore.

Una bella vittoria dunque per il Cerveteri, che passa al turno successivo di Coppa Italia, in attesa di debuttare domenica 17 settembre in campionato, sempre in casa, contro il Tarquinia.