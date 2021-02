Il circolo Almirante di Fdi di Civitavecchia celebra il Giorno del Ricordo - Terzo Binario News

Mercoledi 10 febbraio 2021 alle ore 16,00 al Parco Martiri delle Foibe (Uliveto) in via Morandi a Civitavecchia commemoreremo, come ogni anno, il Giorno del Ricordo anche a Civitavecchia.

Una delegazione del circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante” di Civitavecchia deporrà un omaggio floreale al monumento dedicato ai Martiri delle Foibe.

Quest’anno sarà presente un ospite di rilievo: Piero Cordignano, in rappresentanza della Associazione Dalmati Italiani nel mondo e del libero comune di Zara in esilio.

“Questa ricorrenza – dichiara Paolo Iarlori, coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia- è per noi da sempre molto importante e significativa. Ogni anno la celebriamo, come Partito, in un luogo emblematico, il Parco Martiri delle Foibe, dove, da quest’anno, l’anfiteatro è stato giustamente dedicato a Norma Cossetto, donna simbolo di questa tragica pagina di storia, Medaglia d’oro al Valore Civile.

Doveroso ricordare, in questa occasione, il particolare legame tra la nostra Città e gli Esuli: moltissimi esuli di Fiume, Istria e Dalmazia, nella loro dolorosa fuga dalle persecuzioni comuniste, trovarono, infatti, rifugio proprio a Civitavecchia e molti trovarono alloggio nell’odierno quartiere De Sanctis”.La partecipazione è aperta a tutti, con obbligo di mascherina e distanziamento, per prevenire rischi di contagio.



Il Coordinamento del circolo territoriale di Civitavecchia “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia